Air France : développe son offre de service avec Alltheway

Air France et Alltheway étendent leurs services de dépose et de livraison bagages à Paris et en région parisienne.



Depuis près d'un an, Air France propose à ses clients de déposer et enregistrer leurs bagages au coeur de Paris ou en région parisienne, avant même leur arrivée à l'aéroport.



Désormais, la compagnie offre également un nouveau service de livraison des bagages dans le grand Paris après l'arrivée de leurs vols.



Ces services optionnels sont réalisés en partenariat avec Alltheway qui sécurise et achemine les bagages depuis ou vers l'aéroport.



Avec Alltheway, Air France propose désormais à ses clients un nouveau service de livraison des bagages enregistrés en soute après l'arrivée de leur vol à Paris-Charles de Gaulle. Ceux-ci sont directement récupérés par Alltheway sur le tapis bagage en salle ' arrivée ' et livrés au domicile ou à l'adresse du choix des clients à Paris ou en région parisienne.



Avant le départ de leur vol à Paris-Charles de Gaulle ou Paris-Orly, les clients d'Air France peuvent déposer et enregistrer leurs bagages directement à leur domicile, à l'adresse de leur choix ou dans l'un des nombreux points de dépose bagages proposés.



