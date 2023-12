Air France : en hausse après les prévisions de l'IATA

Air France progresse de près de 5% à la Bourse de Paris après l'étude du jour de l'IATA sur les prévisions du marché aérien.



L'IATA indique que les bénéfices nets de l'industrie aérienne devraient atteindre 25,7 milliards de dollars en 2024 (marge bénéficiaire nette de 2,7 %). Il s'agira d'une légère amélioration par rapport à 2023, qui devrait générer un bénéfice net de 23,3 milliards de dollars (marge bénéficiaire nette de 2,6 %).



Les bénéfices d'exploitation du secteur aérien devraient atteindre 49,3 milliards de dollars en 2024, contre 40,7 milliards de dollars en 2023.



Les revenus totaux en 2024 devraient progresser de 7,6 % sur un an pour atteindre un montant record de 964 milliards de dollars.



Près de 4,7 milliards de personnes devraient voyager en 2024, un record historique qui dépasse le niveau pré-pandémique de 4,5 milliards enregistré en 2019 rajoute l' IATA.

' À partir de 2024, les perspectives indiquent que nous pouvons nous attendre à des modèles de croissance plus normaux pour les passagers et le fret ', a déclaré Willie Walsh, directeur général de l'IATA.



