Air France : l'Etat français pourrait doubler sa participation

L'Etat français devrait augmenter sa participation au capital du groupe à environ 30% soit le double de sa participation actuelle de 14% indique Bloomberg. Il pourrait réaliser un versement supplémentaire de 4 à 5 milliards d'euros dans le capital de la compagnie.



Des discussions avec le gouvernement hollandais seraient en cours selon l'agence de presse. L'Etat français souhaite trouver un accord avant la fin de l'année.



' Les Pays-Bas détiennent également 14% du capital de la compagnie après une montée surprise au capital début 2019 ' indique Aurel BGC.



Rappelons qu'Air France-KLM a annoncé fin octobre un résultat net de -1.665 millions d'euros et un résultat d'exploitation de -1.046 millions au titre du troisième trimestre, contre des résultats de +365 et +980 millions respectivement un an auparavant.



Le transporteur aérien a essuyé une perte d'EBITDA de 442 millions d'euros, limitée grâce à la maîtrise des coûts et les aides des Etats, pour des recettes de 2.524 millions, en baisse de 67% par rapport à l'année dernière.



