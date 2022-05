Air France : le titre s'envole après l'accord avec CMA CGM

Le titre s'envole de près de +5% après avoir annoncé un partenariat stratégique sur une période minimale de 10 ans avec le spécialiste de la logistique CMA CGM.



Air France-KLM et CMA CGM combineront leur flotte d'appareils tout cargo (4 pour CMA CGM et 6 pour Air France-KLM) avec une possibilité pour AFKL d'opérer au moins deux appareils sur les 8 actuellement en commande du côté du logisticien.



Oddo estime que la combinaison des équipes, la complémentarité des savoir-faire et l'extension de la gamme de produits (solutions logistiques avec offre multimodale maritime, terrestre, aérienne et logistique) devraient permettre de générer rapidement des synergies de revenus '.



CMA CGM deviendra un nouvel actionnaire de référence d'AFKL avec une volonté de détenir jusqu'à 9% du capital ex-post.



' Cette annonce permet de réduire significativement la pression sur la réalisation du volet augmentation de capital de la restructuration financière puisque nous comprenons que l'apport de CMA CGM (9% du capital post augmentation) vient certainement se combiner au support des actionnaires de référence actuels qui représentent à ce jour 53% du capital ' indique le bureau d'analyses.



' D'autre part, ce partenariat permet de renforcer la solidité de l'activité fret et certainement son pricing power que nous voyons jusqu'ici s'éroder pour revenir sur l'exercice 2025 sur des niveaux proches de ceux de 2020 ' rajoute Oddo.



L'analyste confirme son opinion Sous-performance avec un objectif de cours de 4,4 E



' Les incertitudes entourant la restructuration financière jouant l'effet d'une chappe de plomb sur le cours, nous pensons que cette annonce offrira une bouffée d'oxygène puisqu'elle facilite, selon nous, la recherche de potentiels investisseurs de long terme ' indique Oddo.



