Air France : accord Paris-Bruxelles sur les conditions de la recapitalisation

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les négociateurs de la Commission européenne et du gouvernement français ont trouvé un accord sur les contreparties de la recapitalisation d'Air France, filiale du groupe de transport aérien Air France-KLM, ont rapporté jeudi soir Les Echos.

"Les contreparties réclamées par la direction générale de la concurrence seraient finalement moins lourdes pour la compagnie qu'on pouvait le craindre dans le camp français", explique le quotidien.

La Commission européenne avait initialement envisagé d'exiger des conditions identiques à celles imposées à l'allemande Lufthansa pour l'octroi d'une aide de 6 milliards d'euros. La compagnie allemande avait dû céder jusqu'à 24 créneaux quotidiens sur les aéroports de Francfort et Munich. "En définitive, Air France aurait obtenu de céder moins de créneaux, avec la possibilité d'en donner plus à Roissy-CDG et moins à Orly", indique le quotidien.

Selon Les Echos, cet accord devrait être approuvé dans les prochains jours par le conseil d'administration d'Air France-KLM.

Les Pays-Bas, où des élections législatives viennent de se tenir, doivent pour leur part encore trouver un accord avec la Commission sur la recapitalisation de KLM, ajoute le quotidien. "Par ailleurs, la France et les Pays-Bas doivent s'entendre sur les conditions attachées à la gouvernance du groupe", indique également le journal.

Contactés par l'agence Agefi-Dow Jones, des porte-parole d'Air France-KLM et du ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance n'ont pas fait de commentaire. Une porte-parole de la Commission européenne n'était pas disponible dans l'immédiat.

Lourdement endetté, Air France-KLM travaille sur des solutions pour renforcer ses fonds propres et revigorer son bilan, avec le soutien des Etats français et néerlandais, actionnaires à hauteur de 14,3% et 14% respectivement.

