Air France : présente son projet d'adaptation de son offre

Le Groupe présente ce jour aux instances représentatives du personnel un projet d'adaptation de son offre domestique au départ de Paris à l'horizon de l'été 2026.



Les liaisons Air France de/vers la Corse resteraient assurées depuis Paris-Orly. ' Air France respectera ses engagements et a soumis une candidature conjointe avec Air Corsica pour le renouvellement de cette DSP à compter de 2024, souhaitant ainsi s'inscrire dans une desserte durable de la Corse ' indique le groupe.



La compagnie Transavia serait l'opérateur de référence du Groupe Air France au départ de l'aéroport de Paris-Orly. ' Transavia poursuivra sa trajectoire de développement, notamment grâce à la montée en puissance de sa nouvelle flotte composée d'Airbus de la famille A320neo '.



D'ici à 2026, Air France continuerait d'assurer ses liaisons vers Toulouse, Marseille et Nice ainsi que la desserte des Outre-mer depuis l'aéroport de Paris-Orly.



Dans le cadre de cette évolution, Air France renforcerait les fréquences vers Toulouse, Marseille, Nice, Pointe-à-Pitre, Fort-de-France et Saint-Denis de La Réunion au départ de Paris-Charles de Gaulle. Le Groupe Air France a par ailleurs l'intention de positionner la compagnie Transavia sur la desserte de Toulouse, Marseille et Nice depuis l'aéroport de Paris-Orly à compter de l'été 2026.



Les capacités du Groupe entre Paris et Toulouse, Marseille et Nice seraient maintenues à hauteur de 90% de leur niveau actuel, et à 100% pour les liaisons entre Paris et les Outre-mer.



' S'agissant des salariés basés en province, l'impact de cette évolution sur l'emploi sur les escales de Toulouse, Marseille et Nice serait limité, et géré uniquement sur la base de mobilités ou de départs volontaires. Les bases des personnels navigants sur ces escales seraient maintenues ' indique le groupe.



' S'agissant des salariés basés à Paris-Orly, les forts besoins en ressources à Paris-Charles de Gaulle identifiés à horizon 2026 permettraient de garantir à chacun un emploi équivalent sur le site de Roissy. ' rajoute la direction.



