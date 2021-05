Air France renonce à son projet de baisse des rémunérations

Paris (awp/afp) - La direction d'Air France a décidé de retirer son projet de baisse des rémunérations en raison du refus de signer des personnels au sol et des personnels navigants commerciaux (PNC), a-t-on appris jeudi de sources concordantes.

Les syndicats ont reçu un courrier pour les informer de cette décision mercredi après-midi, a confié l'Unsa Air France, confirmant une information de La Tribune.

"La direction a jugé bon de retirer l'accord parce qu'ils se sont aperçus qu'il ne serait pas signé par les personnels au sol, ni par les PNC (hôtesses, stewards)", a indiqué Yves Joulin, délégué syndical Unsa.

La possibilité d'une signature seulement par les personnels navigants techniques (PNT, pilotes) paraissait "compliquée", toujours selon Yves Joulin.

L'une des idées principales avancées par la direction était l'intégration de la prime de fin d'année au salaire de base afin que celle-ci soit financée par l'Etat dans le cadre de l'activité partielle de longue durée.

L'activité partielle permet aux salariés de toucher 84% de leur salaire net sur les heures chômées, un montant intégralement pris en charge par l'Etat. La prime de fin d'année aurait donc été à la charge de l'Etat et non plus de la compagnie.

Mais cette mesure se serait seulement appliquée aux personnels au sol et aux PNC car "la prime de fin d'année des pilotes comprend une part fixe et une part variable, en fonction du nombre d'heures de vol", a expliqué M. Joulin.

Les pilotes volant considérablement moins, "leur prime de fin d'année est déjà amputée en partie" donc il a été considéré qu'ils fournissaient déjà un effort, a-t-il ajouté. Le projet prévoyait de leur retirer douze jours d'activité, ce qui n'aurait eu "aucun impact" étant donné qu'ils sont en activité partielle, selon Jérôme Beaurain du syndicat SUD.

Au niveau du sol, l'Unsa avait fait part de son intention de ne pas signer, tout comme FO (première organisation syndicale) et la CFE-CGC.

Une autre mesure envisagée dans le projet était la suppression de trois jours de congés bonus octroyés lorsqu'ils étaient pris en basse saison.

Le PDG d'Air France-KLM Ben Smith et la directrice générale d'Air France Anne Rigail ont prévu de réunir tous les syndicats vendredi. Contactée, la compagnie n'avait pas encore réagi jeudi.

Air France-KLM, après avoir perdu 7,1 milliards d'euros en 2020, a annoncé avoir subi de nouvelles lourdes pertes de 1,5 milliard d'euros au premier trimestre 2021. Les perspectives du second trimestre ne prévoient "pas d'amélioration notable" de l'activité, avait annoncé la compagnie lors de la présentation de ce bilan.

