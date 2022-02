Air France suspend le survol et la desserte de la Russie

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La compagnie aérienne Air France a annoncé dimanche qu'elle suspendait le survol et la desserte de la Russie.

"Compte tenu de la situation dans la région, Air France a décidé de suspendre la desserte et le survol de la Russie à compter du 27 février et jusqu'à nouvel ordre", a indiqué la société.

En conséquence, la compagnie aérienne a suspendu tous ses vols de et vers Moscou et Saint-Pétersbourg. L'entreprise a également suspendu ses vols de et vers la Chine, la Corée et le Japon "le temps d'étudier des plans de vols permettant d'éviter l'espace aérien russe".

La compagnie néerlandaise KLM, autre filiale d'Air France-KLM, avait décidé samedi d'annuler tous ses vols vers la Russie pendant sept jours et de ne plus survoler le pays.

Le ministre français délégué aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a annoncé samedi également que la France fermait son espace aérien aux avions et aux compagnies russes.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

February 28, 2022 02:07 ET (07:07 GMT)