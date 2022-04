Air France veut réduire de 12% ses émissions de CO2 à l'horizon 2030

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La compagnie aérienne Air France a annoncé mercredi un objectif de réduction de ses émissions de dioxyde de carbone (CO2) de 12% en valeur d'ici à 2030 par rapport à l'année 2019.

Cet objectif correspond à une réduction de 30% des émissions par passager kilomètre, a précisé la société.

Air France compte actionner un certain nombre de leviers pour remplir cet objectif. Le groupe va renouveler sa flotte qui comprendra des avions de nouvelle génération moins émetteurs de CO2 comme des A220 et des A350. "D'ici 2030, ces appareils représenteront 70% de la flotte Air France contre 7% aujourd'hui grâce à un investissement d'un milliard d'euros par an d'ici 2025", a indiqué l'entreprise.

Le groupe va également recourir davantage aux carburants durables, également appelés "SAF" pour "sustainable aviation fuel". La société compte incorporer au moins 10% de ces carburants sur l'ensemble de ses vols d'ici à 2030 puis 63% en 2050. Le groupe entend aussi développer "l'éco-pilotage" qui consiste, par exemple, à optimiser la trajectoire de vol pour consommer le moins de carburant possible en utilisant l'intelligence artificielle.

