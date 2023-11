Airbus : un premier A321neo livré à ITA Airways

Airbus a annoncé vendredi qu'ITA Airways, la compagnie aérienne italienne ayant succédé à Alitalia, avait pris livraison aujourd'hui à Hambourg de son premier Airbus A321neo, loué auprès d'Air Lease.



ITA Airways, dont la flotte de 81 appareils est entièrement composée d'Airbus, exploitait jusqu'ici les dernières générations des familles A220, A320neo, A330neo et A350, précise Airbus dans un communiqué.



L'A321neo, destiné à ses liaisons moyen-courrier, doit se décliner en trois classes, dont 12 sièges affaires équipés de lits entièrement plats, de 12 sièges élargis 'Premium' et de 141 places 'Economy'.



L'appareil est par ailleurs équipé des dernières nouveautés de l'avionneur, dont des compartiments à bagages extra-larges et un éclairage LED personnalisé devant permettre de réduire la fatigue des passagers.



A ce jour, l'A321neo a enregistré un total de 5500 commandes de la part des clients.



