BONDS : Air France-KLM va émettre pour 300 mlns d'euros d'obligations convertibles

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le transporteur aérien Air France-KLM a annoncé mercredi le lancement d'une offre d'obligations subordonnées de dernier rang à durée indéterminée, convertibles en actions nouvelles et/ou échangeables en actions existantes, d'un montant nominal d'environ 300 millions d'euros.

"L'offre sera réalisée par le biais d'un placement auprès d'investisseurs qualifiés uniquement" et "le produit net du placement est destiné à être affecté en intégralité au remboursement des titres super subordonnés détenus par l'Etat français, émis en avril 2021", a indiqué Air France-KLM dans un communiqué.

Les conditions définitives de cette émission obligataire devraient être déterminées mardi, tandis que le règlement-livraison des obligations devrait avoir lieu le 23 novembre. A compter de la date d'émission et jusqu'au 23 novembre 2025, les obligations porteront intérêt à un taux nominal annuel compris entre 5,75% et 6,50% payable trimestriellement à terme échu les 23 novembre, 23 février, 23 mai et 23 août de chaque année et pour la première fois le 23 février 2023.

L'armateur CMA CGM a exprimé son intention de participer au placement au prorata de sa participation actuelle de 9%, a précisé Air France-KLM.

November 16, 2022 02:00 ET (07:00 GMT)