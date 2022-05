CMA CGM s'offre 9% d'Air France-KLM, naissance d'un partenariat de 10 ans dans le fret aérien

La compagnie maritime française CMA CGM va prendre une participation dans Air France-KLM dans le cadre d'un partenariat de fret aérien, pariant sur la demande croissante de marchandises transportées par avion dans le monde entier, alors que les chaînes d'approvisionnement restent bloquées à la suite de la pandémie. CMA CGM prendra jusqu'à 9% du capital d'Air France-KLM, pour une valeur d'environ 240 millions d'euros sur la base du cours de clôture de mardi, dans le cadre d'une éventuelle augmentation de capital du groupe aérien pour la durée de leur partenariat, initialement prévu pour 10 ans, ont indiqué les deux sociétés.

CMA CGM multiplie les investissements

Cette opération fera de CMA CGM le quatrième plus gros actionnaire, selon les données de Refinitiv, et reflète une initiative similaire prévue par la compagnie maritime MSC, qui s'est associée à la compagnie allemande Lufthansa pour une offre potentielle sur la compagnie aérienne italienne ITA Airways. La compagnie marseillaise CMA CGM, l'un des plus grands transporteurs de conteneurs au monde, a créé l'année dernière une division de fret aérien dans le cadre de ses efforts pour développer la logistique non maritime.

La hausse des bénéfices du transport maritime, liée aux taux de fret élevés depuis la pandémie de COVID-19, a permis à CMA CGM et à d'autres chargeurs d'investir dans d'autres formes de transport afin d'accroître la résilience des chaînes d'approvisionnement mondiales et de se protéger contre un ralentissement. CMA CGM, contrôlé par la famille Saade, a acquis le mois dernier la société de transport automobile Gefco, qui était détenue conjointement par les chemins de fer russes (RZD) et le constructeur automobile Stellantis.

Un partenariat logique et synergique

Air France-KLM et CMA CGM ont déclaré que leur partenariat devrait générer "d'importantes synergies de revenus" et ont affirmé avoir "une forte ambition d'investir et de se développer durablement" sur le marché du fret aérien. Elles mettront également en commun leurs ressources commerciales mondiales. Le partenariat avec Air France-KLM porte sur une flotte combinée de 10 avions cargo, dont quatre chez CMA CGM Air Cargo et six chez Air France-KLM. Ensemble, ils ont également 12 avions en commande. Il couvre également la capacité des avions " belly " d'Air France-KLM, c'est-à-dire le fret transporté dans les plus de 160 avions passagers long-courriers du groupe aérien.

Les analystes d'ING ont salué cette opération, qui aidera le transporteur français à capitaliser sur une partie de son activité qui n'était pas très rentable avant la pandémie. La combinaison des forces avec CMA lui donne une part de marché "importante", ont-ils déclaré dans une note. Sur le marché du fret, Air France-KLM est en concurrence avec des transporteurs européens, dont Lufthansa et le spécialiste du fret Cargolux, ainsi qu'avec les principaux transporteurs du Golfe et d'Asie.

Les réseaux distincts d'Air France, de KLM et de Martinair - une filiale du groupe - placent le groupe aux alentours de la huitième place du classement mondial des compagnies aériennes de fret en termes de trafic, selon les statistiques de l'Association internationale du transport aérien.

Le rapprochement est soumis à l'approbation des autorités de la concurrence. La taille finale de la participation de CMA sera déterminée par l'augmentation de capital prévue de la compagnie aérienne, d'une valeur maximale de 4 milliards d'euros. Les principaux actionnaires d'Air France-KLM, dont les gouvernements français et néerlandais, ont soutenu l'obtention d'un siège au conseil d'administration de CMA CGM lors de la prochaine réunion du conseil d'administration de la compagnie le 24 mai, ont indiqué les partenaires.

Dans un exemple récent de la manière dont les blocages du COVID incitent les entreprises à utiliser l'avion pour des livraisons plus rapides, l'unité de soins de santé de General Electric a transporté par avion du colorant utilisé pour les scanners et les tests médicaux afin de lutter contre les pénuries américaines causées par la suspension de son usine de Shanghai. Nestlé fait également venir par avion des préparations pour nourrissons d'Europe pour réapprovisionner les rayons des supermarchés américains en raison d'une pénurie dans ce pays.