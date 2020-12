Coronavirus: Le monde isole les Britanniques par peur de la mutation

DOUVRES, Angleterre (Reuters) - Un grand nombre de pays ont suspendu lundi leurs liaisons de transport avec le Royaume-Uni par crainte d'une nouvelle souche du coronavirus, compliquant encore une situation déjà chaotique à l'approche du Brexit pour les familles et les entreprises britanniques.

La France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, l'Irlande, la Belgique, l'Autriche, la Suisse, la Pologne, la Norvège et le Danemark, mais aussi Israël, le Canada, Hong Kong et l'Inde, ont pris des mesures de ce type après que le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a averti qu'une variante potentiellement très contagieuse du virus constituait un danger pour son pays.

Aux Etats-Unis, le secrétaire adjoint à la Santé, Brett Giroir, a jugé possible qu'une interdiction d'entrer sur le territoire américain soit prise à l'encontre des personnes en provenance du Royaume-Uni.

"Je pense que tout est possible. Nous devons juste tout mettre sur la table, avoir une discussion scientifique ouverte et proposé la meilleure recommandation", a-t-il déclaré sur CNN, ajoutant que le groupe de travail sur le coronavirus se réunirait dans le courant de la journée.

La découverte de cette variante du coronavirus, quelques mois avant le lancement de campagnes de vaccination à grandes échelles, a semé la panique dans le contexte d'une pandémie qui a déjà tué près de 1,7 million de personnes.

L'Australie a en outre annoncé que deux personnes ayant voyagé du Royaume-Uni vers l'État de Nouvelle-Galles du Sud - dont Sydney est la capitale - s'étaient révélées porteuses de la nouvelle souche du virus.

Boris Johnson présidera lundi une réunion d'urgence pour discuter notamment des voyages internationaux et des flux de marchandises à destination et en provenance de Grande-Bretagne.

Les Européens doivent eux aussi se réunir lundi. "Dans les prochaines heures, au niveau européen, nous allons mettre en place un protocole sanitaire solide pour que les flux depuis le Royaume-Uni puissent reprendre. Notre priorité : protéger nos ressortissants et nos concitoyens", a déclaré sur Twitter le ministre français délégué aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari.

La France a fermé provisoirement sa frontière avec le Royaume-Uni pour les personnes et les camions, bloquant ainsi la plus importante voie de transit du commerce britannique avec l'Europe continentale.

"UNE SITUATION EXCEPTIONNELLE"

"C'est une situation exceptionnelle qui nous a amenés à prendre cette décision rapide et doit nous amener à redoubler de vigilance sur l'évolution (la nouvelle souche du virus)", a déclaré lundi Emmanuel Macron lors d'un conseil des ministres en visioconférence, selon des images diffusées par BFM TV.

Alors que les familles et les chauffeurs de camion tentaient de contourner les interdictions pour rentrer chez eux pour Noël, la deuxième chaîne de supermarchés britannique, Sainsbury's, a déclaré que des manques pour des produits tels que les salades, les choux-fleurs et les agrumes se feraient sentir en quelques jours si les liaisons avec l'Europe continentale n'étaient pas rapidement rétablies.

Les producteurs de fruits de mer en Ecosse ont en outre fait état de plusieurs tonnes de produits périssables bloqués sur les routes. Les perturbations en Grande-Bretagne vont aussi sévèrement affecter l'approvisionnement de l'Irlande.

"Aucun chauffeur ne veut livrer au Royaume-Uni maintenant, donc le Royaume-Uni va voir son approvisionnement en fret se tarir", a déclaré en France la Fédération Nationale des Transports Routiers (FNTR).

Le vent de panique s'est traduit sur les marchés financiers par une chute marquée des actions européennes, en particulier des valeurs liées aux transports telles que le propriétaire de British Airways IAG et easyJet, qui chutaient d'environ 8% pendant que Air France KLM perdait quelque 7%.

La livre britannique reculait dans le même temps de 2,5% par rapport au dollar, en passe d'accuser sa plus forte baisse quotidienne depuis mars, tandis que le rendement des obligations d'État britanniques à deux ans atteignait un plus bas record.

"CLARIFIER LES INFORMATIONS SCIENTIFIQUES"

Le ministre britannique des Transports, Grant Shapps, a déclaré que la levée des interdictions le plus rapidement possible était sa priorité mais que, compte tenu des préparatifs britanniques pour la fin de la période de transition du Brexit prévue le 31 décembre à 23h00 (GMT), son pays était prêt.

Londres a notamment déclenché des plans d'urgence pour faire face aux retards de transport dans la région du Kent, dans le sud de l'Angleterre, conséquence d'un Brexit qui devait faire l'objet de nouvelles discussions avec l'Union européenne lundi.

Clément Beaune, le ministre français délégué aux Affaires européennes, a précisé que la suspension pour 48 heures des déplacements de personnes en provenance de Grande-Bretagne devait permettre de "clarifier les informations scientifiques", mieux coordonner les actions au niveau européen et permettre aux ressortissants français de rentrer pour les fêtes.

"Nous devons chercher des solutions pour eux. Nous avons un message très simple : faites des tests PCR. C'est ce qui sera certainement demandé si, au-delà du délai de 48 heures nous pouvons organiser des trajets ferroviaires, par avion, par ferry, de retour. Nous le préciserons très vite", a-t-il dit sur France Inter.

La nouvelle souche de coronavirus a été identifiée en Grande-Bretagne au moment où les contaminations repartaient à la hausse dans plusieurs pays asiatiques qui avaient auparavant réussi à contenir la pandémie. Cette résurgence s'est traduite par de nouvelles restrictions et un renforcement des campagnes de dépistage dans certains pays.

La Corée du Sud, qui impose une quarantaine de 14 jours à toute personne entrant dans le pays, a par exemple déclaré qu'elle étudiait de nouvelles mesures pour les vols en provenance de Grande-Bretagne et qu'elle testerait deux fois les personnes en provenance du pays avant de lever leur quarantaine.

(Gerhard Mey et Ben Makori à Douvres, avec les rédactions de Paris, Londres, Singapour, Séoul, Sydney, Bombay et Hong Kong, Lisa Lambert et Susan Heavey à Washington, version française Benjamin Mallet et Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse et Jean-Michel Bélot)