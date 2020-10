Coronavirus: le point sur la pandémie

Ajoute plus de dix millions de cas en Europe, Belgique, UE

PARIS (awp/afp) - Nouveaux bilans, nouvelles mesures et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

Europe: plus de dix millions de cas

Plus de dix millions de cas ont été recensés en Europe depuis l'apparition de la maladie dans la région en début d'année, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de bilans fournis par les autorités de santé vendredi.

Les 52 pays de la région constituent la troisième zone la plus touchée dans le monde en nombre de cas, derrière l'Amérique latine et les Caraïbes (11,2 millions de cas) et l'Asie (10,5).

Pour le nombre des décès, l'Europe est deuxième avec près de 275.000 morts, derrière l'Amérique latine et les Caraïbes (près de 399.000) et devant les Etats-Unis et le Canada (239.000).

La France au ralenti

La France a vécu un vendredi au ralenti avec l'entrée en vigueur d'un nouveau confinement, même si ses modalités sont nettement moins drastiques que celles du précédent, au printemps.

Ecoles, collèges et lycées rouvriront lundi après les vacances de la Toussaint, on pourra rendre visite aux résidents des maisons de retraite et le travail pourra continuer, à distance dès que cela est possible.

Belgique: "confinement plus sévère"

La Belgique, pays au monde où le coronavirus circule le plus, a décidé un "confinement plus sévère". Les mesures incluent notamment à partir de lundi la fermeture des commerces "non essentiels" et l'obligation du télétravail pour les entreprises où il est possible. Il n'y a en revanche pas de restriction des déplacements.

Angleterre: strictes restrictions

Près de 11 millions d'habitants en Angleterre, soit un cinquième de la population, seront soumis aux restrictions locales les plus strictes, avec l'annonce d'un durcissement dans plusieurs régions dans les jours à venir.

L'UE fait marche arrière sur son aide

L'UE a fait marche arrière sur le financement des transferts de patients hospitalisés d'un pays à l'autre, précisant que la somme de 220 millions d'euros annoncée la veille n'était pas nouvelle et que seulement 20 millions, sur ce montant, y étaient dédiés.

Réunion d'experts sur l'origine du virus

La mission internationale chargée de déterminer l'origine du coronavirus s'est réunie pour la première fois, mais de façon virtuelle, avec les experts chinois, a indiqué le chef de l'Organisation mondiale de la santé.

L'UE veut réformer l'OMS

Les Etats membres de l'UE se sont accordés pour demander une réforme en profondeur de l'OMS, visant à la rendre "plus puissante" et à ce qu'elle puisse mener des enquêtes "indépendantes".

Transmission à l'intérieur d'une famille

Les gens qui contractent le Covid-19 infectent environ la moitié des membres de leur famille qui habitent avec eux, et les adultes semblent plus contagieux que les enfants, selon une étude des autorités sanitaires américaines.

Une variante du coronavirus

Des chercheurs ont apporté un nouvel éclairage sur la propagation de l'épidémie en décrivant l'émergence d'une variante du coronavirus SARS-CoV-2, détectée pour la première fois en Espagne et aux Pays-Bas cet été, avant de se répandre dans toute l'Europe ces derniers mois.

Suspension d'un essai de traitement

La société de biotechnologie américaine Regeneron a annoncé la suspension de l'essai clinique de son cocktail d'anticorps de synthèse sur des malades hospitalisés requérant de l'oxygène à haut débit mais non intubés.

