Air France-KLM figure parmi les 1ères compagnies aériennes mondiales. Le CA par activité se répartit comme suit : - transport de passagers et de fret (85,4%) : 72,1 millions de personnes et 0,9 Mt de marchandises transportées en 2023 ; - transport de passagers à bas prix (8,8% ; Transavia) : 21,5 millions de personnes transportées ; - prestations de maintenance (5,7%) ; - autres (0,1%). A fin 2023, le groupe dispose d'une flotte de 551 avions (dont 271 détenus en propre et 280 en location) répartis entre les flottes nationales Air France (258), KLM (176) et Transavia (117).

Secteur Compagnies aériennes