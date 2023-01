France-Journée "noire" de mobilisation contre la réforme des retraites

*

Transports quasi à l'arrêt, raffineries bloquées, écoles perturbées

Les syndicats veulent une "démonstration de force"

Un jeudi "noir" comme point de départ de la mobilisation

Réunion de l'intersyndicale prévue dans la soirée

(Actualisé avec mobilisation dans l'enseignement, témoignage, nouvelles déclarations)

par Yiming Woo, Antony Paone, Bart Biesemans et Lucien Libert

PARIS, 19 janvier (Reuters) - La France affronte ce jeudi une journée de grève nationale et de manifestations contre le projet de réforme des retraites du gouvernement qui donne lieu à d'importantes perturbations, entre des transports publics au ralenti voire à l'arrêt, des raffineries fermées et des écoles perturbées.

A l'initiative des organisations syndicales, cette journée de contestation ambitionne de faire dérailler le projet du gouvernement qui prévoit, notamment, le report de l'âge légal de départ à la retraite, de 62 ans à 64 ans, en 2030.

Il s'agit d'un défi majeur pour Emmanuel Macron, en déplacement ce jeudi à Barcelone, alors que les sondages montrent qu'une grande majorité de Français sont opposés à ce projet de réforme.

"J'attends que les travailleurs et travailleuses opposés à ce projet de réforme, et ils sont nombreux, viennent manifester partout en France", a appelé jeudi Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, sur BFMTV.

"Il faut qu'il y ait beaucoup de monde dans les manifestations, faire une démonstration de force au sens pacifique du terme", a-t-il ajouté.

Le gouvernement a annoncé que 10.000 policiers et gendarmes seraient mobilisés pour assurer la sécurité et éviter tout débordement lors des manifestations.

A Paris, le cortège s'élancera de la place de la République à 14h.

"ON SUBIT TOUJOURS"

D'ores et déjà, les perturbations étaient importantes dans les transports, où la SNCF comme la RATP avaient appelé les voyageurs à différer leur trajet.

"Je ne comprends pas. Parce que c'est tout le temps les mêmes qui font grève, le réseau SNCF, RATP et nous aussi, qui un jour allons être à la retraite, dans le privé on ne fait pas grève. On subit toujours", déplore Virginie Pinto, une salariée du secteur immobilier croisée dans le métro parisien.

Dans le transport aérien, les perturbations sont moindres avec près de 90% des vols court et moyen-courriers assurés chez Air France et la totalité des vols long-courrier.

Dans le secteur de l'énergie, la CGT a annoncé au moins 70% de grévistes dans les raffineries de TotalEnergies , qui a indiqué que les livraisons étaient interrompues sur l'ensemble de ses sites.

Le mouvement de grève chez EDF a de son côté provoqué jeudi une baisse de la production d'électricité, de l'ordre de 7,8 gigawatts (GW) selon des données de l'électricien et de l'opérateur de réseaux RTE, ce qui représente environ 12% de l'approvisionnement total en électricité. Cela a incité la France à augmenter ses importations en provenance de ses voisins européens.

POINT DE DÉPART

Dans l'enseignement, le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse a indiqué que le nombre de grévistes atteignait 34,66% dans les collèges et lycées et 42,35% dans le primaire.

Le syndicat SNES-FSU a de son côté fait part d'un taux de participation de 65% dans l'enseignement secondaire.

Les principales organisations syndicales, qui entendent bien profiter de la forte mobilisation ce jeudi pour poursuivre le mouvement, doivent se réunir à 18h00 pour décider des suites à donner à la contestation.

"Il y a encore du temps pour faire valoir notre mécontentement", a observé Laurent Berger de la CFDT sur BFMTV.

Le gouvernement prévoit de présenter sa réforme des retraites en conseil des ministres le 23 janvier avant un examen prévu début février à l'Assemblée nationale, où Emmanuel Macron ne dispose plus de la majorité absolue mais compte sur le soutien de la droite pour faire adopter le texte.

Face à la contestation, l'exécutif se veut calme et déterminé. La réforme est "nécessaire et juste", a plaidé le ministre du Travail Olivier Dussopt jeudi matin sur LCI, même si elle demande "des efforts aux Français".

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)