ITA Airways obtient le feu vert pour ouvrir une data room en vue de la vente de ses parts.

ITA a pris le relais d'Alitalia en octobre, mettant définitivement au tapis cette compagnie de 75 ans, autrefois symbole du style et du glamour italiens, après des années de pertes financières et de tentatives de sauvetage infructueuses.

Le groupe de transport maritime MSC et la compagnie allemande Lufthansa ont exprimé leur intérêt pour l'achat d'une participation majoritaire dans ITA et ont demandé une période d'exclusivité de 90 jours pour régler les détails d'une acquisition.

Le gouvernement italien, qui a le droit d'injecter 1,35 milliard d'euros (1,50 milliard de dollars) dans le transporteur sur trois ans, comme convenu avec les autorités de la concurrence de l'Union européenne, a préféré laisser la porte ouverte à d'autres prétendants potentiels.

Le Trésor prévoit de privatiser ITA par le biais d'une vente directe ou d'une offre publique tout en conservant une participation minoritaire et non-contrôlante dans un premier temps, selon le décret.

Des accords de gouvernance entre le Trésor et les partenaires potentiels permettront de poursuivre les objectifs industriels d'ITA, ajoute le décret.

Au cours des dernières décennies, Alitalia a tenté sans succès de conclure des alliances avec Air France et, plus récemment, avec la compagnie aérienne du Golfe Etihad. Delta Air Lines Inc. a déclaré au début de l'année qu'elle n'avait pas l'intention d'investir dans l'ITA.