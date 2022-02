KLM annule ses vols vers la Russie pendant une semaine

LA HAYE (awp/afp) - La compagnie aérienne néerlandaise KLM annoncé samedi qu'elle annulait tous ses vols à destination de la Russie pour les sept prochains jours, après que l'UE a décidé de sanctions contre Moscou.

"KLM a décidé d'annuler tous les vols vers la Russie qui étaient prévus pour les 7 prochains jours", a déclaré dans un communiqué la compagnie du groupe Air France-KLM, ajoutant qu'elle ne survolerait également plus la Russie en route vers d'autres destinations pendant cette période.

"La raison immédiate en est le fait qu'en raison du paquet de sanctions qui a été convenu dans un contexte européen, les pièces détachées d'avions ne peuvent plus être envoyées en Russie", a-t-elle expliqué.

"Cela signifie que nous ne pouvons plus garantir que les vols à destination et au-dessus de la Russie pourront rentrer en toute sécurité" aux Pays-Bas, a poursuivi KLM, qui dessert en temps normal Saint-Pétersbourg et Moscou.

L'Union européenne a adopté jeudi un paquet de sanctions sans précédent contre la Russie en réponse à l'invasion de l'Ukraine, peu avant que Londres et Washington ne durcissent les restrictions à leur tour, sans pour autant prendre de mesures radicales.

KLM avait annoncé le 12 février la suspension jusqu'à nouvel ordre des vols vers l'Ukraine, juste après que le gouvernement néerlandais avait conseillé à ses ressortissants de quitter le pays en raison de la détérioration de la situation sécuritaire.

Le sujet est particulièrement sensible aux Pays-Bas depuis le crash en 2014 du vol MH17 de la Malaysia Airlines qui reliait Amsterdam à Kuala Lumpur, abattu au-dessus de l'est de l'Ukraine, tuant les 283 passagers à bord - dont 196 ressortissants néerlandais - et les 15 membres d'équipage.

Moscou a toujours nié toute implication.

cvo/fjb