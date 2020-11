KLM : le plan de soutien de 3,4 mds d'euros des Pays-Bas obtient son approbation finale

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de transport aérien Air France-KLM a annoncé vendredi que le plan de soutien de 3,4 milliards d'euros du gouvernement néerlandais à sa filiale néerlandaise KLM avait reçu son approbation finale.

Ce plan, qui comprend 2,4 milliards d'euros de pêts garantis par les Pays-Bas et 1 milliard d'euros de prêt d'actionnaires, avait été conditionné par La Haye à un ensemble d'éléments, dont l'acceptation par les syndicats de KLM de mesures d'austérité.

Or les syndicats VNV et FNV n'avaient pas encore donné leur approbation le week-end dernier, ce qui a poussé le gouvernement néerlandais à geler ce plan de soutien. Depuis, KLM a signé un accord avec le VNV et le FNV, qui ont rejoint six autres organisations syndicales.

Les accords collectifs signés avec les huit syndicats "définissent les mesures d'austérité qui s'appliqueront jusqu'au début de 2022, pour les pilotes, et jusqu'à la fin de 2022, pour le personnel au sol et de cabine", a expliqué Air France-KLM.

"Il était particulièrement important de préciser la contribution que tous les employés de KLM apporteraient aux efforts de réduction des coûts de la compagnie aérienne pendant toute la durée du prêt. Pour répondre à cette demande sans avoir à reprendre les négociations, une 'clause d'engagement' a été insérée dans les accords entre KLM et les syndicats", a développé la société.

"KLM et les huit syndicats ont donc satisfait à une exigence essentielle, en garantissant l'approbation finale du prêt de 3,4 milliards par l'Etat néerlandais", a conclu Air France-KLM.

