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KLM restreint la vente de billets à la suite des nouvelles restrictions à Schiphol

29/09/2022 | 17:10
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29 septembre (Reuters) - Air France KLM SA:

* KLM : LES NOUVELLES RESTRICTIONS À SCHIPHOL N'OFFRENT AUCUNE PERSPECTIVE

* SCHIPHOL A ANNONCÉ QU'IL RÉDUIRA À NOUVEAU FORTEMENT LE NOMBRE DE PASSAGERS LOCAUX AU DÉPART CET HIVER. POUR KLM, C'EST SUFFISANT

* KLM N'A D'AUTRE CHOIX QUE DE RESTREINDRE DAVANTAGE LA VENTE DE BILLETS POUR LA PÉRIODE À VENIR SUR LE MARCHÉ NÉERLANDAIS

* NOUS METTONS EN JEU UNE RÉPUTATION SOIGNEUSEMENT CONSTRUITE ET LE PRÉJUDICE SUBI PAR KLM DÉPASSE DÉSORMAIS LES 100 MILLIONS D'EUROS Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2022
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Dette nette 2022 8 186 M 7 894 M -
PER 2022 27,3x
Rendement 2022 -
Capitalisation 3 397 M 3 275 M -
VE / CA 2022 0,48x
VE / CA 2023 0,45x
Nbr Employés 71 984
Flottant 47,1%
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CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED-8.78%14 612
RYANAIR HOLDINGS PLC-28.85%11 882