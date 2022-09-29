KLM restreint la vente de billets à la suite des nouvelles restrictions à Schiphol

29 septembre (Reuters) - Air France KLM SA:
* KLM : LES NOUVELLES RESTRICTIONS À SCHIPHOL N'OFFRENT
AUCUNE
PERSPECTIVE
* SCHIPHOL A ANNONCÉ QU'IL RÉDUIRA À NOUVEAU FORTEMENT LE
NOMBRE
DE PASSAGERS LOCAUX AU DÉPART CET HIVER. POUR KLM, C'EST
SUFFISANT
* KLM N'A D'AUTRE CHOIX QUE DE RESTREINDRE DAVANTAGE LA
VENTE DE
BILLETS POUR LA PÉRIODE À VENIR SUR LE MARCHÉ NÉERLANDAIS
* NOUS METTONS EN JEU UNE RÉPUTATION SOIGNEUSEMENT
CONSTRUITE ET
LE PRÉJUDICE SUBI PAR KLM DÉPASSE DÉSORMAIS LES 100 MILLIONS
D'EUROS
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(Gdansk Newsroom)