L'Europe connaît une reprise des voyages grâce à l'assouplissement des restrictions du COVID

La pandémie a entraîné une quasi-fermeture des voyages internationaux, les gouvernements du monde entier interdisant aux étrangers d'entrer dans leur pays. Cependant, l'assouplissement des restrictions et la demande refoulée de voyages ont suscité un optimisme prudent chez les cadres.

Des défis subsistent sous la forme d'une hausse des coûts et d'une pénurie de personnel entraînant l'annulation de vols. Malgré cela, les compagnies aériennes prévoient un retour à la rentabilité.

"Il y a beaucoup de demande refoulée. Les gens veulent voir leur famille et voyager à nouveau", a déclaré Phil Seymour, président du groupe IBA, une société de conseil et d'évaluation d'avions basée au Royaume-Uni.

IAG, propriétaire de British Airways, prévoit d'être rentable à partir du deuxième trimestre et pour l'ensemble de l'année, a-t-elle déclaré vendredi. Et ce, bien qu'elle ait dû réduire ses capacités au premier trimestre pour éviter les perturbations.

"Les loisirs haut de gamme continuent d'être le segment le plus performant et les voyages d'affaires sont à leur plus haut niveau depuis le début de la pandémie", a déclaré le directeur général de IAG, Luis Gallego.

IAG, qui possède également Iberia, Vueling et Aer Lingus, a déclaré que l'assouplissement des restrictions de voyage imposées par le gouvernement, en particulier au Royaume-Uni, avait amélioré la demande. Elle n'a signalé "aucun impact notable" de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

IAG prévoit que la capacité de transport de passagers sera d'environ 80 % des niveaux de 2019 au deuxième trimestre, pour atteindre 90 % au quatrième trimestre. Les vols entre l'Europe et l'Amérique du Nord seront proches de la pleine capacité au troisième trimestre, a-t-elle déclaré.

"Nous voyons enfin de véritables pousses de progrès, et les bénéfices devraient germer à partir du prochain trimestre", a déclaré Sophie Lund-Yates, analyste principale des actions chez Hargreaves Lansdown.

Les perspectives optimistes d'IAG ont suivi des indications similaires d'autres compagnies aériennes européennes.

La compagnie allemande Lufthansa cherche à renouer avec un bénéfice d'exploitation ce trimestre, car la demande de voyages augmente avec l'assouplissement des restrictions COVID-19, a-t-elle déclaré jeudi.

Air France-KLM a connu une reprise des ventes de billets et de fortes réservations pour l'été, a-t-elle déclaré jeudi.

Les réservations sur les vols court-courriers sont le moteur de cette reprise. Les voyageurs restent prudents sur les voyages longue distance car les inquiétudes liées au COVID-19 persistent et les visiteurs américains restent prudents quant à la planification de voyages en Europe en raison du conflit en Ukraine.

Les opérateurs hôteliers constatent également une reprise de la demande.

IHG, propriétaire de Holiday Inn, a déclaré vendredi que la demande refoulée et l'augmentation du nombre de séjours à l'hôtel pendant le Spring Break américain ont fait grimper les taux d'occupation et les prix, rapprochant son revenu par chambre des niveaux pré-pandémiques au premier trimestre.

"Nos hôtels constatent une augmentation du pouvoir de fixation des prix", a déclaré le directeur général d'IHG, Keith Barr.

Le rival américain Marriott International a déclaré mercredi qu'il s'attendait à ce qu'une mesure clé du revenu pour ses marchés américains et canadiens atteigne les niveaux pré-pandémiques pour le reste de l'année.

Une autre illustration de la hausse de la demande a été donnée vendredi par Amadeus, la société espagnole qui exploite le plus grand système de réservation de voyages au monde. Elle a traité près de 92 millions de réservations au cours du premier trimestre, soit un peu plus de la moitié des niveaux pré-pandémiques. Et ce, malgré la propagation de la variante COVID-19 Omicron qui a frappé les réservations en janvier.

Une inflation plus élevée et le conflit entre la Russie et l'Ukraine retarderont la reprise des voyages plutôt que de la faire dérailler, a déclaré David Goodger, directeur général pour l'Europe et le Moyen-Orient du cabinet de conseil Tourism Economics, une société d'Oxford Economics.

"Nous nous attendons à ce que les volumes de voyages intérieurs en 2022 dépassent les niveaux de 2019, tandis que les voyages internationaux connaîtront un important rebond vers ce niveau", a-t-il déclaré.

La crise croissante du coût de la vie tempérera une partie des voyages qui ont dominé un marché de l'aviation libéralisé au cours des dernières décennies, le style de vie des Européens débordant des frontières.

"Je m'interroge sur certains voyages de type 'city break'", a déclaré M. Seymour d'IBA en marge de la conférence Airfinance Journal à Dublin. Ces voyages discrétionnaires ont tendance à être stimulés par les liaisons directes des transporteurs à bas prix.

"J'appelle cela le syndrome Michael Buble. Les gens avaient l'habitude de prendre l'avion pour l'Italie pendant le week-end juste pour assister à un concert. Maintenant, ils pourraient économiser un voyage et attendre que la tournée arrive plus près de chez eux."