L'Italie prolonge la date limite pour les négociations de rachat d'ITA Airways, selon des sources.

L'Italie a prolongé jusqu'au 31 octobre la date limite des négociations exclusives avec un consortium dirigé par le fonds d'investissement privé américain Certares concernant une participation majoritaire dans ITA Airways, ont déclaré vendredi deux sources proches du dossier.

Les négociations devaient initialement expirer le 30 septembre.

Certares, soutenu par Air France-KLM et Delta Air Lines Inc, est prêt à payer 350 millions d'euros (344 millions de dollars) pour une participation de 50% plus une action de la compagnie aérienne contrôlée par l'État, ont précisé les sources.

L'offre prévoit également une augmentation de capital d'environ 600 millions d'euros, qui serait lancée quelque temps après la conclusion de l'opération, bien que le calendrier exact n'ait pas encore été fixé, ont ajouté les sources.

Delta Air Lines et Air France-KLM prévoient de devenir des partenaires commerciaux d'ITA, la société qui succède à Alitalia, mais n'ont pas l'intention de prendre une participation dans le transporteur à ce stade, ont-ils déclaré en août.

Le consortium dirigé par Certares a été préféré par le gouvernement italien sortant à une offre concurrente du groupe maritime MSC et de la compagnie allemande Lufthansa.

Mais Giorgia Meloni, leader du parti Frères d'Italie, qui devrait être nommée Premier ministre après la victoire électorale de ce mois-ci, a déclaré qu'il était important de conserver une compagnie nationale. Elle a également demandé à l'administration sortante de mettre la vente en attente.

Le nouveau gouvernement devrait prendre ses fonctions à la mi-octobre. (1 $ = 1,0188 euros) (Reportage d'Elisa Anzolin ; édition de David Goodman)