L'armateur CMA CGM profite à plein du boom du transport maritime

PARIS (awp/afp) - Après un exercice 2021 record, l'armateur français CMA CGM a poursuivi sur sa lancée au premier trimestre 2022 en affichant un spectaculaire bénéfice net de 7,2 milliards de dollars, porté par la surchauffe du transport maritime et la désorganisation des chaînes logistiques mondiales.

Le groupe marseillais, sorti du rouge en 2020, avait gagné 2,1 milliards de dollars au premier trimestre 2021 --3,5 fois moins--, et 17,9 milliards sur l'ensemble de l'année.

Le chiffre d'affaires du troisième armateur mondial, qui s'est récemment diversifié dans la logistique avec l'intégration du suisse Ceva Logistics, a augmenté de 70% à 18,2 milliards de dollars.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) de CMA CGM a été multiplié par 2,8 à 8,9 milliards de dollars, ce qui permet à sa marge brute de progresser brillamment de 19 points à 48,7%.

Dans le détail, le chiffre d'affaires de l'activité maritime est en progression de 73% à 14,85 milliards de dollars, malgré une baisse des volumes transportés de 3%.

"La permanence de fortes tensions sur les chaînes logistiques continue à peser sur la capacité effective de la flotte mondiale depuis le début de l'année 2022 et sur les opérations du groupe. La généralisation des congestions portuaires dégrade la qualité de service, limitant les volumes transportés par la flotte maritime", a résumé la direction.

Pénuries d'équipements et de conteneurs, manque de disponibilité des navires et encombrement des ports ont allongé les délais d'attente, entraînant une augmentation des prix bien plus importante que celle des coûts des armateurs. Ceux-ci ont tout de même bondi de 16% sur un an, a remarqué la direction.

L'Ebitda de l'activité maritime a été multiplié par 2,9.

La flotte du groupe, qui a cessé de transporter des déchets plastiques le 1er juin, s'est agrandie de 3 navires neufs --et 5 autres affrétés-- et 14 navires d'occasion au cours du premier trimestre. CMA CGM a en outre commandé 69 autres navires neufs, plus propres.

Acquisitions

Le groupe continue parallèlement à étendre son assise dans les ports: il vient notamment de décrocher la concession du terminal à conteneurs de Beyrouth, au Liban.

L'armateur confirme aussi son développement dans le fret aérien: sa nouvelle compagnie CMA CGM Air Cargo a reçu le certificat de transporteur aérien auprès de la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) le 1er juin, et comptera 12 avions d'ici 2026, selon le communiqué. Le groupe a aussi passé un accord avec Air France-KLM, dont il doit devenir un actionnaire important.

Le chiffre d'affaires de Ceva Logistics a parallèlement augmenté de 57% entre janvier et mars, à 3,4 milliards de dollars, avec un Ebitda progressant moins vite de 45%, affecté par le contexte inflationniste.

Le groupe au 150.000 salariés "reste confiant quant à ses perspectives de performance financière pour l'année 2022", mais "l'environnement actuel et ses conséquences à moyen et long termes demeurent incertains", souligne la direction dans son communiqué.

Le PDG Rodophe Saadé s'inquiète en particulier du "risque de dégradation de la situation économique mondiale, liée à la pandémie, la hausse de l'inflation et la guerre en Ukraine".

"La forte hausse du coût de l'énergie, conjuguée à (celle) du prix de nombreuses matières premières, pèse sur la consommation des ménages et pourraient dégrader la situation économique et les perspectives de croissance du commerce mondial", selon le communiqué.

En attendant, CMA CGM poursuit ses acquisitions pour offrir des solutions logistiques "de bout en bout".

Outre l'entrée, jusqu'à 9%, dans le capital d'Air France-KLM, le groupe marseillais a racheté le transporteur français d'automobiles Gefco, profitant de l'éviction de son actionnaire russe dans le contexte de la guerre en Ukraine.

L'armateur a aussi apporté 25 millions d'euros d'argent frais à Brittany Ferries, contribuant ainsi au sauvetage de la compagnie bretonne. En échange, il a obtenu un partenariat commercial pour utiliser des espaces de fret sur ses navires.

Il s'est également lancé dans la livraison de colis aux particuliers en prenant le contrôle de l'américain Ingram Micro CLS et du français Colis Privé.

CMA CGM entend enfin reprendre le groupe de presse régionale La Provence.

