La valeur du jour à Paris - Air France-KLM mal orienté après la réduction de ses pertes nettes

Air France-KLM recule de 3,71% à 1,44 euros au SBF 120. Au titre du premier trimestre 2023, la compagnie aérienne franco-néerlandaise a dévoilé un chiffre d'affaires à 6,33 milliards d'euros, en hausse de 40,6 % à taux de change constant, ressortant supérieur aux prévisions, de l'ordre de 6,30 milliards d'euros. Malgré une inflation élevée et des perspectives économiques incertaines, la compagnie aérienne a bénéficié d'une reprise du trafic et d'une augmentation de la demande de voyages. Les ventes de billets se sont établies à plus de 1,5 milliard d'euros sur la période.



Air France-KLM a réduit ses pertes nettes sur ce trimestre reculant de 38% à 344 millions d'euros contre 552 millions d'euros au premier trimestre 2022. La perte d'exploitation trimestrielle s'est réduite à 304 millions d'euros, mais est ressortie plus importante que la perte de 282 millions d'euros prévue en moyenne par les analystes.



Son Ebitda a augmenté de 29% à 286 millions d'euros contre 221 millions d'euros au premier trimestre 2022.



La marge opérationnelle s'établit à -4,8%, supérieure à celle de 2022 (-7,9%) tandis que la dette nette est réduite de 900 millions d'euros par rapport à la fin de l'année 2022.



Par ailleurs, " le résultat d'exploitation du premier trimestre de Transavia, l'unité low-cost d'Air France-KLM, a été impacté par les grèves du contrôle aérien en France et les avions cloués au sol aux Pays-Bas, ainsi que par la hausse des prix du carburant ", a indiqué le groupe dans un communiqué.



Côté perspectives, le groupe a revu à la baisse sa prévision de capacité pour l'ensemble de l'année, à 95% environ, contre une fourchette comprise entre 95% et 100% préalablement.



" Les réservations pour les deuxième et troisième trimestres dépassent désormais les niveaux de 2019 avec des rendements très élevés ", souligne Stifel.



Le broker a par ailleurs relevé sa recommandation à " Acheter " sur la valeur, reflétant " l'amélioration de notre vision du secteur grâce à de meilleures perspectives structurelles de l'offre et de la demande et à des rendements très élevés ".



Enfin, parallèlement à sa publication trimestrielle, Air France-KLM a annoncé être entré en discussions exclusives avec Apollo Global Management en vue d'un potentiel financement de 500 millions d'euros au capital d'une filiale opérationnelle dédiée d'Air France.



Celle-ci détient un ensemble d'actifs d'Air France dédiés à son activité d'ingénierie et de maintenance (équipements de rechange). Le produit de la transaction serait affecté aux besoins généraux du groupe.