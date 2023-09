La valeur du jour à Paris - Airbus : importante commande d'Air France-KLM et nomination à la tête de l'aviation commerciale

Le 26 septembre 2023 à 11:42

Au sein d'un marché parisien en repli, le secteur aérien échappe à la baisse. Airbus gagne ainsi 0,73% à 123,86 euros après l'annonce d'une importante commande avec Air France-KLM et la nomination de Christian Scherer à la tête de la principale division du groupe, l'Aviation commerciale. La compagnie aérienne franco-néerlandaise va commander 50 appareils de la famille A350 - avec des droits d'acquisition pour 40 appareils supplémentaires - afin d'accélérer le renouvellement de sa flotte long-courrier. La commande de 50 appareils comprendra des Airbus A350-900 et A350-1000.



Les premières livraisons sont attendues à compter de 2026 et s'échelonneront jusqu'en 2030. Ces appareils remplaceront des avions de génération précédente qui seront progressivement retirés de la flotte du groupe dans les années à venir : des Airbus A330 ainsi que des Boeing 777.



" Il s'agira d'une commande évolutive, offrant au groupe la flexibilité d'attribuer les appareils à ses différentes compagnies en fonction des dynamiques du marché et du cadre réglementaire local ", a précisé Air France-KLM.



Cette nouvelle commande viendra s'ajouter à une commande précédente d'Air France-KLM portant sur 41 Airbus A350-900 pour Air France, dont 22 ont été livrés à ce jour.



Air France-KLM fera également partie des opérateurs de lancement de l'Airbus A350F Cargo, le Groupe ayant commandé 8 appareils de cette version en vue de renouveler et d'étendre sa flotte cargo.



En prenant en compte l'ensemble des commandes passées à ce jour, Air France-KLM est amené à devenir le premier opérateur mondial de la famille Airbus A350, avec jusqu'à 99 appareils.



Air France-KLM souligne que le renouvellement de sa flotte est le premier levier de réduction des émissions de CO2 et de l'empreinte sonore, à effet immédiat. Aux côtés de l'utilisation de carburants d'aviation durable et de l'éco-pilotage, il est l'un des piliers de la trajectoire de décarbonation du Groupe, qui vise -30% d'émissions de CO2 par passager/kilomètre d'ici 2030 par rapport à 2019.



D'ici 2028, la part des avions de nouvelle génération dans la flotte d'Air France-KLM atteindra 64%, contre 5% en 2019.



Au 25 septembre 2023, Air France-KLM exploitait une flotte de 533 appareils vers plus de 300 destinations dans le monde. Une fois cette commande passée, le transporteur aérien de passagers aura un carnet de commandes de plus de 220 appareils, incluant 100 de la famille Airbus A320neo dont les premières livraisons sont attendues d'ici fin 2023.



L'actualité d'Airbus est également marquée par la nomination de Christian Scherer en tant que nouveau CEO de la division d'Aviation commerciale à partir du 1er janvier, sous la responsabilité de Guillaume Faury, CEO d'Airbus. Christian Scherer était auparavant directeur commercial d'Airbus.



Cette nomination permettra à " cette activité de bénéficier d'une attention opérationnelle particulière en ces temps difficiles, ce qui permettra au PDG d'Airbus de se concentrer sur l'agenda stratégique, global et transformationnel de l'entreprise ", a précisé le constructeur aéronautique.