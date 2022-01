Le groupe maritime MSC et Lufthansa proposent d'acheter le successeur d'Alitalia

La compagnie aérienne publique, qui a commencé à voler en octobre de l'année dernière, est à la recherche d'un partenaire financier et a entamé des discussions informelles avec certains prétendants potentiels, en Europe et outre-mer, a déclaré son président ce mois-ci.

MSC a déclaré que l'intérêt pour ITA découlait de "la possibilité d'activer des synergies positives ... tant dans le secteur du fret que dans celui des passagers".

Si le gouvernement italien donne son feu vert, le conseil d'administration d'ITA Airways examinera les détails de la manifestation d'intérêt lors d'une prochaine réunion et décidera d'entamer des discussions exclusives avec les deux partenaires, a déclaré une source proche du dossier.

Une réunion du conseil d'administration visant à approuver le plan d'affaires d'ITA est prévue pour le 31 janvier.

MSC a déclaré que Lufthansa et elle-même décideront de leur participation respective à l'opération après avoir étudié les données financières de la compagnie aérienne italienne.

La semaine dernière, le président d'ITA, Alfredo Altavilla, a déclaré que le transporteur avait affiché un résultat d'exploitation négatif de 170 millions d'euros l'année dernière. Les recettes ont été inférieures aux prévisions, à 86 millions d'euros, tandis que le transporteur pouvait compter sur plus de 400 millions d'euros de liquidités provenant des contribuables italiens.

DES PARTENAIRES SOLIDES

Dans une première réaction des travailleurs, le syndicat des hôtesses de l'air et des pilotes FNTA a déclaré que l'intérêt de MSC et de Lufthansa était une bonne nouvelle pour l'avenir du petit transporteur.

Ce sont "deux partenaires extrêmement solides qui pourraient garantir la croissance future d'ITA avec un excellent positionnement au niveau international", a déclaré la FNTA dans un communiqué.

Deux sources ont déclaré dimanche à Reuters que Lufthansa était en pourparlers pour acheter 40 % d'ITA Airways.

Au cours des dernières décennies, la compagnie aérienne en difficulté Alitalia a tenté sans succès de conclure une alliance avec Air France et, plus récemment, avec Ethiad des Émirats arabes unis.

L'Italie est un marché important pour Lufthansa et il est raisonnable pour la compagnie allemande d'essayer de s'assurer des options commerciales dans le pays, selon les analystes. Toutefois, un rapprochement pourrait comporter des risques.

"L'Italie est peut-être le marché le plus difficile à rentabiliser en Europe : il existe de nombreuses liaisons ferroviaires rapides sur le continent et le trafic aérien vers les îles, comme les vols court-courriers en Europe, est dominé par les compagnies à bas prix, notamment Ryanair et Wizz", a déclaré à Reuters Ruxandra Haradau-Doser, analyste chez Kepler Cheuvreux.