Le directeur de la compagnie aérienne portugaise TAP devrait se concentrer sur la gestion de la compagnie publique et ne pas "se mêler" de sa privatisation, qui relève de la compétence des actionnaires, a déclaré mardi le ministre de l'Infrastructure, Miguel Pinto Luz.

Dans une interview accordée au Financial Times et publiée plus tôt dans la journée, le PDG de la TAP, Luis Rodrigues, a appelé le gouvernement à conserver une participation dans la compagnie aérienne nationale et a déclaré qu'il s'attendait à ce que la vente commence sérieusement dans les mois à venir.

M. Rodrigues a également défendu la possibilité de faire appel à des investisseurs extérieurs au secteur de l'aviation afin d'atténuer les problèmes de concurrence.

"Je suis d'accord pour dire que le PDG de la TAP devrait se concentrer sur la gestion de la compagnie et ne pas se mêler des problèmes des actionnaires... et la TAP a besoin d'une bonne gestion", a déclaré M. Pinto Luz à la presse à Bruxelles.

Le ministère des finances n'a pas répondu à une demande de commentaire et la TAP a déclaré qu'elle n'avait rien à ajouter à l'article du Financial Times.

Le nouveau gouvernement minoritaire de centre-droit du Portugal s'est engagé à mener à bien la privatisation de la TAP, prévue de longue date, bien qu'il ne soit pas clair s'il vendra l'ensemble de la société ou une participation. Le Premier ministre Luis Montenegro a déclaré pendant la campagne électorale qu'il souhaitait que la TAP soit entièrement privatisée.

L'administration socialiste précédente avait approuvé la vente d'au moins 51 % de la TAP en septembre dernier, mais le processus est au point mort.

La TAP a suscité l'intérêt de Lufthansa, d'Air France-KLM et d'IAG, propriétaire de British Airways.