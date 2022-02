Le propriétaire d'un avion de la compagnie SkyUP interdit son atterrissage en

Ukraine

KIEV (awp/afp) - Un avion de la compagnie ukrainienne SkyUP reliant Madère, au Portugal, à Kiev a dû atterrir samedi à Chinisau, en Moldavie, le propriétaire de l'avion ayant interdit son entrée dans l'espace aérien ukrainien, a annoncé dimanche la compagnie.

"Le loueur - un résident irlandais - a notifié le 12 février à la compagnie aérienne une interdiction immédiate d'entrée de l'avion UR-SQO dans l'espace aérien ukrainien", a indiqué la compagnie à bas prix ukrainienne SkyUP sur son site.

"Malgré tous les efforts de la compagnie aérienne et la volonté des administrations ukrainiennes de parler au loueur, le propriétaire de l'avion a opposé un refus catégorique au moment où l'avion était déjà en l'air", selon la même source.

Les 175 passagers ont été transférés vers Kiev.

Samedi, la compagnie néerlandaise KLM a suspendu jusqu'à nouvel ordre tous les vols dans l'espace aérien ukrainien. Un vol prévu samedi soir a été annulé. Vendredi, KLM a indiqué que ses membres d'équipages ne passeraient plus la nuit à Kiev du fait des tensions entre la Russie et les pays occidentaux autour de l'Ukraine.

"La situation sécuritaire était déjà préoccupante, et s'est encore détériorée ces derniers jours", a déclaré samedi le ministre des Affaires étrangères néerlandais Wopke Hoekstra.

"On ne sait pas encore quand KLM volera à nouveau vers Kiev", a souligné KLM, qui ne survole plus l'est de l'Ukraine depuis le crash du MH17 en 2014.

Le vol MH17 de Malaysia Airlines, qui reliait Amsterdam à Kuala Lumpur, avait été abattu au-dessus de l'est de l'Ukraine le 17 juillet 2014, tuant les 283 passagers à bord - dont 196 ressortissants néerlandais - et les 15 membres d'équipage.

Moscou a toujours nié toute implication.

Les vols de la compagnie Air France, faisant partie du même groupe que KLM, sont pour l'instant maintenus.

Une guerre en Ukraine pourrait éclater "à tout moment", a averti vendredi Washington, qui a appelé ses ressortissants a quitter le pays. Plusieurs pays de l'UE, notamment l'Allemagne, la Belgique, l'Estonie et la Lituanie ont également donné consigne de quitter l'Ukraine.

