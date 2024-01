Le secteur de l'aviation demandera cette semaine aux autorités de régulation de prendre des mesures urgentes pour lutter contre l'usurpation d'identité GPS, alors que les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient sont à l'origine d'une recrudescence de ce type d'activité, qui peut faire dévier les avions de ligne de leur trajectoire.

L'organisme international de commerce IATA et le régulateur européen EASA ont organisé une réunion à Cologne, en Allemagne, jeudi, qui rassemblera des compagnies aériennes, des fabricants d'avions et des entreprises de technologie aéronautique, ainsi que des organismes de régulation nationaux et régionaux, pour discuter de la question.

Le spoofing peut consister en l'envoi, par les militaires d'un pays, de faux signaux du système mondial de localisation (GPS) à un avion ou à un drone ennemi afin d'entraver sa capacité à fonctionner.

Le problème pour l'aviation commerciale se pose lorsque ce faux signal est ensuite capté par le récepteur GPS d'un avion de passagers, ce qui risque d'embrouiller le pilote et le contrôle du trafic aérien.

Et certains signes montrent que cela devient de plus en plus courant.

En décembre, l'organisme de conseil en aviation OPSGROUP a signalé une recrudescence de l'usurpation de GPS affectant les avions privés et commerciaux autour du Moyen-Orient, notamment en Irak, en Iran et en Israël, ainsi qu'en mer Noire.

AirBaltic, qui dessert la région baltique de l'Europe de l'Est, a également signalé une augmentation de l'usurpation et du brouillage des signaux.

Bien qu'il existe des technologies permettant d'atténuer ce type d'activité, elles sont principalement réservées aux utilisateurs militaires ou à ceux qui ont les moyens de les acheter à titre privé, comme les propriétaires d'avions d'affaires.

La certification de nouvelles technologies pour les aéronefs civils peut prendre jusqu'à dix ans, selon les responsables de l'industrie. Mais face à la recrudescence de l'usurpation d'identité, nombreux sont ceux qui ont déclaré à Reuters qu'il n'y avait plus de temps à perdre.

"Le grand défi que vous rencontrez toujours avec les avions de ligne est le délai de certification", a déclaré Xavier Orr, PDG d'Advanced Navigation, qui fabrique une technologie anti-spoofing.

Les contrôles à l'exportation peuvent constituer un autre obstacle à la mise à disposition des technologies pour les avions de ligne, a déclaré l'entreprise de défense Honeywell, qui conçoit des solutions avioniques pour le brouillage et l'usurpation d'identité.

Selon l'ordre du jour de la réunion de jeudi, les solutions à court et à long terme seront discutées, y compris les technologies existantes et applicables aujourd'hui.

La difficulté sera de trouver une approche coordonnée qui soit acceptable pour les régulateurs et rentable pour les compagnies aériennes.

"En fin de compte, les parties prenantes doivent se réunir et se mettre d'accord sur une norme", a déclaré Matthias Schaefer, directeur général de SeRo Systems GmbH, un autre fabricant de technologies anti-spoofing.

L'IATA, l'Association internationale du transport aérien, a déclaré que la réunion se concentrerait sur l'élaboration de lignes directrices pour l'atténuation des risques.

L'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) a confirmé la tenue de l'événement, mais n'a pas répondu aux demandes de liste d'invités ou de précisions sur l'ordre du jour.

"La FAA (Autorité fédérale américaine de l'aviation) travaille avec des partenaires interagences et internationaux sur les capacités d'authentification du système mondial de navigation par satellite (GNSS) et sur les outils d'identification, de localisation et d'atténuation des perturbations du GNSS", a déclaré la FAA dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

Un porte-parole de l'alliance militaire de l'OTAN a déclaré qu'elle n'enverrait pas de représentant.

LIGNES AERIENNES

Air France sera l'une des compagnies aériennes présentes à la réunion pour faire part de ses préoccupations et entrer en contact avec les concepteurs de technologies anti-spoofing.

"Air France travaille avec les fabricants et les organismes de réglementation pour améliorer le traitement des interférences, qu'elles soient intentionnelles ou non", a déclaré un porte-parole.

AirBaltic a déclaré avoir pris des précautions depuis qu'elle a constaté une augmentation des incidents.

"Nous avons créé un plan de prévention des risques et un algorithme d'action appropriés, guidés par les instructions du fabricant de l'avion", a déclaré un porte-parole, sans donner plus de détails.

Les constructeurs d'avions ont publié des conseils à la suite de l'avertissement d'OPSGROUP, mais des sources industrielles ont déclaré qu'il s'agissait davantage de solutions de contournement temporaires que de solutions à long terme.

Outre la navigation, les avions de ligne s'appuient sur le GPS pour toute une série de calculs à bord.

Deux pilotes, qui ont refusé d'être nommés en raison du caractère sensible de la question, ont déclaré à Reuters qu'ils avaient désactivé leur système GPS et utilisé d'autres techniques de navigation lorsqu'ils survolaient des zones où l'usurpation d'identité avait été signalée.

Certains acteurs du secteur ont déclaré que, plutôt que d'obliger les compagnies aériennes à acheter des technologies anti-spoofing, les régulateurs pourraient choisir de renforcer la formation des pilotes afin qu'ils puissent identifier les cas de spoofing et passer à d'autres méthodes de navigation.

"Si je sais que je passe près de l'Iran et qu'il y a eu des cas de brouillage du GPS, je ne me fierais probablement pas au GPS", a déclaré Matt Thompson, conseiller technique principal de l'Association of Old Crows, une organisation américaine à but non lucratif spécialisée dans la guerre électronique et les opérations d'information tactique. (Rédaction : Joanna Plucinska. Édition : Catherine Evans et Mark Potter)