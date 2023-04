Les actions européennes profitent de la hausse des cours du brut

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en hausse modérée en début de séance lundi, les entreprises du secteur pétrolier profitant de la vive hausse des cours du brut après la décision de l'Opep+ de diminuer sa production.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,33% à 7.346,65 points à 07h47 GMT. À Londres, le FTSE 100 prend 0,58% et à Francfort, le Dax recule de 0,03%.

Ce dernier a pris 0,7% vendredi grâce au reflux des craintes sur le secteur bancaire et le ralentissement de l'inflation américaine et en zone euro.

Mais les incertitudes sur les prix refont surface à la suite de la décision inattendue de l'Opep+ de réduire sa production de pétrole, ce qui fait bondir les cours du brut et accroît la probabilité que les banques centrales maintiennent plus longtemps une politique restrictive.

"Quelles que soient les motivations politiques et géopolitiques, le calendrier et l'ampleur de la réduction des quotas de production annoncée par l'Opep dominent la première séance d'avril et du deuxième trimestre", commentent des analystes de Société générale dans une note.

"Les investisseurs tirent immédiatement les conclusions d'une hausse de l'inflation et des complications que cela pourrait entraîner pour les banques centrales dans leur lutte contre l'inflation", ajoutent-ils.

Le baril de Brent gagne 5,36% à 84,17 dollars celui de brut léger américain 5,39% à 79,75 dollars.

Le secteur de l'énergie profite de ce rebond et prend 3,68%. Shell, BP et TotalEnergies avancent de 3,9% à 4,34%.

À l'inverse, les valeurs du transport aérien sont pénalisées: Ryanair cède 2,82% et Air France-KLM 1%.

(Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)