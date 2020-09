Les actions repartent à la baisse, la prudence l'emporte avant le débat Trump-Biden

Les Bourses européennes ont terminé en repli mardi et les indices de référence à Wall Street sont orientés à la baisse, les investisseurs se montrant prudents avant le premier débat entre Donald Trump et Joe Biden dans la course à la Maison blanche.

À Paris, le CAC 40 a terminé en baisse de 0,23% à 4.832,07 points. Le Footsie britannique a perdu 0,51% et le Dax allemand a lâché 0,35%.

L'indice EuroStoxx 50 a cédé 0,28%, le FTSEurofirst 300 a reculé de 0,49% et le Stoxx 600 de -0,52%.

Les indices de la Bourse de New York étaient dans le rouge à l'heure de la clôture en Europe: le Dow Jones perdait 0,76%, le Standard & Poor's 500 abandonnait 0,56% tandis que le Nasdaq Composite était quasiment stable.

La nervosité du marché s'explique en premier lieu par l'approche du premier débat télévisé entre Donald Trump et son adversaire démocrate Joe Biden, qui débutera à 01h00 GMT.

"Le débat de ce soir sera crucial car il représente l'une des dernières occasions pour l'un ou l'autre des candidats de modifier les contours de la course à la Maison blanche", écrivent dans une note les analystes de Deutsche Bank.

Sur le plan sanitaire, le bilan mondial a franchi un nouveau cap symbolique avec plus d'un million de décès liés à l'épidémie de COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus, montre un décompte de Reuters sur la base de données officielles.

VALEURS

A l'inverse de la séance de lundi, les secteurs cycliques européens ont été à la peine : l'indice Stoxx des banques a perdu 2,22%, celui des loisirs 1,3% et celui de l'automobile 0,78%.

Le compartiment de l'énergie a cédé 1,67% en raison de la baisse importante des cours du brut.

Aux valeurs individuelles, le titre Air-France-KLM a reculé de 2,79%, dégradé par HSBC à "alléger" contre "conserver".

Du côté de l'actualité des entreprises, le feuilleton Veolia-Suez continue. Le fonds Amber, actionnaire d'Engie (-1,14%), a exhorté le conseil d'administration de l'énergéticien français à prendre une décision définitive d'ici mercredi au sujet de l'offre de Veolia (+0,25%) sur l'essentiel de sa participation dans Suez (+1,84%).

A la hausse, Tarkett a bondi de 27,93% et a pris la tête de l'indice parisien SBF 120 après avoir dit anticiper des résultats annuels supérieurs aux attentes du marché.

CHANGES

Du côté des changes, le dollar recule face à un panier de référence et l'euro monte à plus de 1,17 dollar.

La livre sterling a réduit ses gains contre le billet vert après que le gouverneur de la Banque d'Angleterre Andrew Bailey a averti que la reprise économique britannique pourrait ralentir.

TAUX

Si l'aversion pour le risque favorise la baisse des actions, elle entraîne également un repli sur le marché obligataire, ce qui se traduit par une baisse des rendements.

Celui des Treasuries à dix ans perd deux points de base à 0,6413%, un plus bas depuis le 4 septembre.

Son équivalent allemand a touché en séance un creux depuis le 6 août à -0,546%, l'inflation de la première économie d'Europe ayant baissé plus que prévu en septembre.

INDICATEUR DU JOUR

Autre indicateur publié ce jour mais qui n'a pas eu d'impact sur la tendance, la confiance du consommateur américain s'est améliorée nettement plus qu'attendu en remontant à 101,8 pour septembre, selon l'enquête mensuelle du Conference Board, contre 86,3 en août et 89,5 pour le consensus Reuters.

PÉTROLE

L'augmentation des cas de contaminations par le coronavirus pèse sur le marché pétrolier où le Brent perd 4,15% à 40,67 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 4,73% sous 39 dollars.

