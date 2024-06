* Turkish se tourne vers des compagnies aériennes partenaires pour augmenter le nombre de vols vers l'Inde

* Wizz Air vise à lancer son premier vol vers l'Inde en 2025

* Le nombre de passagers internationaux devrait atteindre 160 millions d'ici 2030

* Les transporteurs locaux IndiGo et Air India s'agrandissent avec de nouveaux avions

* Le loueur d'avions DAE affirme que la demande indienne est "différente" de celle des autres pays

DUBAI/NEW DELHI, 14 juin (Reuters) - Les compagnies aériennes mondiales lancent de nouveaux vols et élargissent leurs horaires en Inde, pariant sur le fait que le géant d'Asie du Sud deviendra l'un des marchés les plus intéressants pour les voyageurs au cours de la prochaine décennie, selon les responsables des compagnies aériennes et les analystes.

L'Inde, l'un des principaux marchés de l'aviation à la croissance la plus rapide, a occupé le devant de la scène lors du plus grand rassemblement de PDG de compagnies aériennes mondiales et de sociétés de location d'avions, qui s'est tenu à Dubaï la semaine dernière, avec une forte augmentation des voyages aériens nationaux et internationaux.

Le marché du transport aérien intérieur en Inde devrait doubler pour atteindre 300 millions de passagers, contre un record de 152 millions en 2023, selon les données du gouvernement.

Le trafic international devrait croître plus rapidement, pour atteindre 160 millions de passagers d'ici 2030, contre 64 millions l'année dernière, selon les estimations du groupe de recherche sur l'aviation CAPA India.

Pour profiter de cette croissance, Turkish Airlines évalue les vols entre Antalya, sa ville balnéaire du sud, et l'Inde, a déclaré son président Ahmet Bolat lors du sommet de l'Association internationale du transport aérien (IATA).

Turkish Airlines pourrait exploiter la liaison par l'intermédiaire de Sun Express, un transporteur qu'elle exploite conjointement avec Lufthansa, ou par l'intermédiaire de son partenaire indien en partage de code IndiGo, a-t-il déclaré.

La compagnie aérienne hongroise à bas prix Wizz Air vise à lancer ses premiers vols vers le pays l'année prochaine, a déclaré son PDG Jozsef Varadi à Reuters lors d'une conférence sur l'aviation organisée par CAPA India à New Delhi la semaine dernière.

Les perspectives favorables ont incité les deux plus grandes compagnies aériennes indiennes - la compagnie à bas prix IndiGo et Air India, propriété du groupe Tata - à passer des commandes record pour des centaines de nouveaux avions, qui seront pour la plupart livrés sur une période de dix ans.

UNE ÉNORME CROISSANCE DE LA FLOTTE

La flotte indienne devrait atteindre plus de 1 500 appareils d'ici à 2030, contre environ 700 actuellement, la plupart des avions étant financés par des contrats de vente et de cession-bail, ce qui rend le pays attrayant pour les loueurs d'avions.

"La croissance de la demande est différente de ce que nous voyons dans d'autres juridictions", a déclaré à Reuters Firoz Tarapore, PDG de la société de location d'avions Dubai Aerospace Enterprise, à Dubaï.

"Si vous dites que la discipline des prix (des tarifs) est bonne et que la demande est sur une tendance séculaire à la hausse, alors je pense que c'est un marché que nous, en tant que communauté de bailleurs, voudrons participer à cette croissance", a-t-il ajouté.

Le gouvernement soutient cette croissance en investissant environ 12 milliards de dollars dans la construction et la modernisation d'aéroports.

"L'Inde prend sa place sur la scène mondiale", a déclaré Pieter Elbers, PDG d'IndiGo, en s'adressant aux journalistes en marge de la réunion de l'IATA. M. Elbers s'est installé en Inde il y a deux ans, quittant son poste de PDG du transporteur néerlandais KLM.

L'engouement pour l'Inde est tel que certaines grandes compagnies aériennes internationales sont frustrées par le manque d'accès au marché. Emirates et Turkish Airlines souhaitent obtenir davantage de droits de trafic aérien en Inde, mais le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi donne la priorité aux transporteurs nationaux.

"En fin de compte, vous compromettez la force de votre économie en restreignant l'accès non seulement d'Emirates, mais aussi de tous les transporteurs étrangers", a déclaré Tim Clark, président d'Emirates, lors de la conférence de Dubaï.

La croissance des voyages en Inde devrait provenir en grande partie de son immense diaspora de 35 millions de personnes, qui vivent pour la plupart en Amérique du Nord, en Europe et en Afrique du Sud, ainsi que d'un nombre croissant de jeunes voyageurs indiens aventureux dont les revenus augmentent.

"La décennie à venir est celle de la croissance pour l'Inde", a déclaré Brendan Sobie, analyste indépendant du secteur de l'aviation, ajoutant que l'Inde pourrait connaître le même type d'essor que la Chine au cours de la décennie qui a précédé la pandémie de grippe aviaire. (Reportage d'Aditi Shah et Shivansh Tiwary ; reportages complémentaires de Tim Hepher, Alex Cornwell et Lisa Barrington à Dubaï ; rédaction de Joe Brock et Sonali Paul)