Delta Air Lines a annoncé jeudi des bénéfices pour le trimestre en cours inférieurs aux prévisions des analystes, le transporteur invoquant la pression exercée par les rabais dans le segment inférieur du marché.

Le transporteur basé à Atlanta a également fait état d'une baisse des réservations transatlantiques, les voyageurs évitant Paris en raison des Jeux olympiques de cet été.

Delta prévoit un bénéfice ajusté de 1,70 à 2,00 dollars par action pour le trimestre se terminant en septembre, alors que les analystes s'attendaient à 2,05 dollars par action, selon les données du LSEG.

Les compagnies aériennes bénéficient d'un boom des voyages estivaux, avec plus de 3 millions de personnes qui ont franchi les contrôles de sécurité des aéroports américains en une seule journée, le 7 juillet.

Ce boom n'a pas réussi à augmenter les bénéfices de la plupart des transporteurs américains, car la surcapacité du secteur a sapé le pouvoir de fixation des prix. Les principales compagnies aériennes ont programmé environ 6 % de sièges en plus sur le marché intérieur ce mois-ci par rapport à l'année dernière, selon les données de la société de conseil Cirium.

Cette situation a un effet modérateur sur les tarifs des compagnies aériennes. Le prix moyen d'un billet aller-retour pour un vol intérieur aux États-Unis était de 543 $ en mai, en baisse de 1 % par rapport au mois précédent et de 3 % par rapport à l'année précédente, selon les données de l'Airlines Reporting Corporation (ARC).

American et Southwest Airlines ont revu à la baisse leurs prévisions de recettes pour le deuxième trimestre, invoquant la pression exercée par les rabais. En mai, le PDG d'American, Robert Isom, a déclaré que le déséquilibre entre l'offre et la demande sur le marché intérieur avait conduit à une activité de rabais plus importante qu'il y a un an.

Alors que l'on s'attendait à ce que la pénurie d'avions due à des problèmes de production et de moteur entraîne une hausse des tarifs aériens, les responsables de l'industrie et les analystes affirment que la précipitation des compagnies aériennes à capitaliser sur la demande de voyages a entraîné une surcapacité. L'impact est plus évident sur les prix des billets des cabines principales.

Les recettes de Delta provenant des cabines principales, qui génèrent environ 49 % des revenus des passagers, sont restées stables au cours du trimestre de juin. En revanche, les recettes provenant des cabines premium ont augmenté de 10 % en glissement annuel.

De nombreux transporteurs nationaux retravaillent actuellement leurs réseaux et réduisent leur capacité afin de protéger leur pouvoir de fixation des prix.

Delta prévoit une croissance annuelle de sa capacité en sièges de 5 à 6 % au troisième trimestre, contre une croissance de 8 % au deuxième trimestre. La modération de la croissance des capacités devrait toutefois entraîner une augmentation de ses coûts d'exploitation hors carburant de 1 % à 2 % en glissement annuel.

La compagnie aérienne a déclaré que ses revenus ont souffert au cours du trimestre de juin en raison de l'approche des Jeux olympiques à Paris. Les analystes et les responsables du secteur s'attendent à ce que l'impact persiste au cours du trimestre actuel, car les coûts élevés et les inquiétudes en matière de sécurité découragent de nombreux voyageurs internationaux de se rendre dans la capitale française.

La semaine dernière, Air France-KLM a annoncé une baisse de 160 à 180 millions d'euros (173 à 194,81 millions de dollars) de ses recettes unitaires entre juin et août, expliquant que les marchés internationaux évitaient Paris.

Delta prévoit d'afficher une marge d'exploitation de 11 à 13 % au troisième trimestre, avec une augmentation du chiffre d'affaires de 2 à 4 % par rapport à l'année précédente.

Delta a déclaré un bénéfice ajusté de 2,36 dollars par action pour le deuxième trimestre, conformément aux attentes des analystes de LSEG. La société a réaffirmé sa prévision d'un bénéfice de 6 à 7 dollars par action en 2024, avec un flux de trésorerie disponible de 3 à 4 milliards de dollars.

(1 $ = 0,9240 euros)