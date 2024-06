Les actions européennes ont augmenté vendredi, les prix du pétrole brut ayant soutenu les valeurs énergétiques, les investisseurs gardant également un œil sur les chiffres de l'inflation américaine qui pourraient être déterminants pour évaluer la trajectoire de la politique monétaire mondiale.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a gagné 0,2% à 0838 GMT, après avoir clôturé à la baisse les trois dernières sessions.

Malgré la force de vendredi, l'indice de référence se dirigeait vers une perte hebdomadaire et mensuelle.

L'énergie a gagné 0,7%, suivant les prix du brut plus élevés, tandis que les stocks d'automobiles ont été parmi les principaux gains avec une augmentation de 0,9%.

Les données sur les dépenses personnelles de consommation (PCE) aux Etats-Unis - la mesure de l'inflation préférée de la Réserve fédérale - sont attendues à 1230 GMT.

"Nous prévoyons que l'inflation diminuera, non seulement ce mois-ci, mais au cours des prochains mois et tout au long de l'année. Elle pourrait même baisser davantage que ce que les investisseurs et la Fed attendent actuellement", a déclaré James Reilly, économiste de marché chez Capital Economics.

Sur le continent, les prix à la consommation en France ont augmenté de 2,5 % en glissement annuel en juin, conformément aux prévisions, selon les données préliminaires, tandis que le taux d'inflation harmonisé de l'UE en Espagne est tombé à 3,5 % au cours de la période de 12 mois se terminant en juin.

Parallèlement, un sondage d'opinion publié dans le journal Les Echos indique que le parti d'extrême droite, le Rassemblement national (RN), a encore augmenté ses prévisions et pourrait atteindre jusqu'à 37 % du vote populaire, deux jours avant le premier tour des élections législatives françaises.

"Il y a un risque d'un ralentissement européen plus large provenant de la France, en fonction des résultats des élections", a ajouté M. Reilly.

Parmi les actions,

Nokia a augmenté de 1,4 % après que l'entreprise finlandaise a accepté d'acheter Infinera Corp. dans le cadre d'une transaction d'une valeur d'entreprise de 2,3 milliards de dollars.

Le plus grand détaillant britannique de vêtements de sport, JD Sports, a chuté de plus de 3 % après que son homologue américain Nike a annoncé une baisse surprise de son chiffre d'affaires pour 2025.

Ses homologues allemands Puma et Adidas ont également perdu 2,6 % et 0,4 %, respectivement.

Air France-KLM

a chuté de

5,4 % pour atteindre un niveau record après que Barclays a ramené le groupe aérien franco-néerlandais de "surpondération" à "égalité de pondération" en raison de l'incertitude politique.

L'entreprise finlandaise

Fortum

a perdu 3% après que Goldman Sachs ait rétrogradé l'entreprise de services publics à "vendre" en raison d'une hausse limitée des actions et de perspectives plus faibles en matière de bénéfices et d'investissements.