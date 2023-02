Lufthansa, Air France-KLM s'intéressent aux créneaux d'atterrissage de Flybe - rapport

Lufthansa et Air France-KLM ont refusé de commenter.

Selon le Telegraph, les deux compagnies aériennes sont en pourparlers avec les administrateurs de Flybe, qui a cessé ses activités il y a une semaine et s'est retrouvée en cessation de paiement pour la deuxième fois en trois ans, tous les vols ayant été annulés et 276 travailleurs ayant été licenciés.

Les administrateurs d'Interpath Advisory pourraient n'avoir que quelques jours pour convenir d'un sauvetage qui éviterait la liquidation de l'entreprise, a déclaré le journal, citant des sources de la communauté financière de Londres.

Lufthansa et Air France-KLM sont intéressés par les sept paires de créneaux de décollage et d'atterrissage de Flybe à Heathrow et les cinq paires à l'aéroport Schiphol d'Amsterdam, selon le rapport.

Les repreneurs devraient assumer une grande partie du passif de la compagnie aérienne en faillite ainsi que des actifs potentiellement lucratifs, selon une source citée dans le rapport.

Si un acheteur pour Flybe ne peut être trouvé, il est probable que les créneaux horaires soient rendus à un pool central géré par le coordinateur des aéroports, a-t-il ajouté.