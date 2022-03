PRESSE: Air France-KLM et Delta Airlines s'allient pour prendre le contrôle d'Ita Airways

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Air France-KLM et Delta Air Lines ont formalisé une manifestation d'intérêt pour la prise d'une participation majoritaire au capital de la compagnie aérienne publique italienne Ita Airways, dans une lettre conjointe adressée au ministère italien de l'Economie, rapporte jeudi le quotidien romain La Repubblica, citant une source gouvernementale.

"Air France-KLM, Delta et Virgin Atlantic sont déterminées à forger des liens plus étroits avec la nouvelle Alitalia et à s'appuyer sur la réussite du partenariat commercial que les compagnies ont créé", a indiqué Air France-KLM dans une décaration transmise à l'agence Agefi-Dow Jones.

"Les compagnies aériennes s'engagent à travailler avec la nouvelle direction d'Alitalia pour approfondir leur coopération", a ajouté Air France-KLM, qui n'a pas souhaité commenter davantage les informations de La Repubblica.

Le mois dernier, le gouvernement italien a donné son feu vert à la privatisation de la compagnie publique italienne Ita Airways, née des cendres d'Alitalia. Le spécialiste du transport maritime MSC et la compagnie aérienne allemande Lufthansa se sont alliés début 2022 pour formuler une offre d'achat de la majorité du capital d'Ita Airways.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV

Site Internet: https://www.repubblica.it/economia/2022/03/10/news/air_france_e_delta_in_campo_la_nostra_offerta_per_ita-340837639/

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

March 10, 2022 02:57 ET (07:57 GMT)