Social-Transavia France signe un accord avec trois syndicats

PARIS, 10 juillet (Reuters) - Transavia France, filiale d'Air France-KLM, a annoncé dimanche avoir signé un accord avec trois des quatre organisations syndicales affiliées aux personnels navigants commerciaux (PNC), portant sur des mesures visant à améliorer l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle et le pouvoir d’achat.

Transavia France a également confirmé avoir reçu un préavis de grève d'un syndicat "non représentatif" et indiqué qu'elle mettra tout en oeuvre pour assurer l'ensemble de son programme de vol sur toute la période.

Le syndicat du personnel navigant SNPNC-FO de Transavia a annoncé plus tôt dimanche appeller à une grève du 13 au 17 juillet prochain pour réclamer des augmentations de salaires et une amélioration des conditions de travail des équipages. (Rédigé par Camille Raynaud et Gilles Guillaume)