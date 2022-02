Un nouvel Onassis ? Le capitaine de la marine italienne se lance dans la renaissance d'Alitalia

Cet homme de 81 ans, surnommé "le capitaine" après avoir bâti son empire maritime à partir d'un seul navire, espère créer une activité de fret aérien et de transport de passagers qui s'ajoutera aux activités de fret maritime et de croisière de MSC.

Mais les défis sont de taille.

Alitalia a trébuché pendant des années, le gouvernement italien ayant dépensé environ 10 milliards d'euros (11 milliards de dollars) pour son sauvetage avant que la compagnie aérienne ne soit relancée sous le nom d'ITA Airways l'année dernière.

Cela signifie que Rome va surveiller de très près tout accord.

Ce qui semble bon sur le papier peut aussi ne pas être facile dans la pratique.

"Le fret aérien et le fret maritime sont deux modes de transport de marchandises qui présentent plus de différences que de similitudes", a déclaré Peter Sand, analyste en chef de la plateforme d'analyse comparative des taux de fret aérien et maritime Xeneta.

"D'un point de vue purement commercial, cela a beaucoup moins de sens, même si MSC gère une activité de croisière, les synergies qu'ils pourraient tirer du rachat de l'ancienne Alitalia ne peuvent pas être si importantes."

Mais ce que MSC a en sa faveur, c'est l'échelle et les ressources.

Le resserrement de la chaîne d'approvisionnement mondiale a entraîné des bénéfices records de plusieurs milliards de dollars pour les plus grandes compagnies maritimes du monde, comme la compagnie privée MSC, ce qui leur donne la puissance de feu nécessaire pour réfléchir à plus long terme à la manière de développer leurs activités.

UNE "OPÉRATION DE TRANSFORMATION".

MSC, également connu sous le nom de Mediterranean Shipping Company, est déjà le numéro un mondial du transport maritime par conteneurs en termes de capacité, ayant devancé Maersk. Elle est également le troisième transporteur de croisières au monde et devrait devenir le deuxième aux alentours de 2025, lorsque les navires de croisière commandés arriveront.

En décembre, MSC a fait une offre de 5,7 milliards d'euros pour l'entreprise de logistique africaine de Vincent Bollore, ce qui fait qu'une offre pour ITA semble relativement petite en comparaison.

MSC, dont le siège est en Suisse, devrait faire une offre d'environ 1,2 à 1,6 milliard d'euros pour ITA, et est prêt à payer en espèces, a déclaré une source commerciale à Reuters, sous couvert d'anonymat.

Elle s'est également associée à un partenaire expérimenté dans le domaine du transport aérien, la compagnie allemande Lufthansa.

Le mois dernier, les deux sociétés ont déclaré vouloir acheter la majorité d'ITA et ont demandé une période d'exclusivité de 90 jours pour étudier l'opération.

La source commerciale a déclaré que MSC avait pour objectif de faire entrer Lufthansa en tant qu'opérateur commercial, avec tout au plus une participation minoritaire dans ITA, MSC prenant en charge l'opération et étant en mesure de payer l'intégralité de l'achat.

L'objectif de MSC est d'utiliser sa position unique avec des actifs dans les domaines de la logistique, des ports, du fret maritime, ainsi que ses activités dans le domaine des croisières et des voyages pour créer une plateforme permettant d'obtenir davantage de contrats et de développer le commerce aérien de fret et de passagers.

"Cette transaction est destinée à transformer l'entreprise (pour MSC), il ne s'agit pas seulement de l'activité passagers", a déclaré la source. "Le bénéfice immédiat est attendu de l'activité de logistique du fret".

Le prestige de posséder une société connue comme la compagnie aérienne du Pape est un bonus supplémentaire.

Pour Lufthansa, l'accord pourrait accroître sa part de marché en Italie pour les vols de passagers et assurer davantage de vols d'apport vers ses hubs ailleurs en Europe. Sa filiale de fret, Lufthansa Cargo, pourrait également participer à cette expansion.

Lufthansa n'a pas souhaité faire de commentaires.

DE TÊTE À TÊTE

Jusqu'à présent, le gouvernement italien a réagi avec prudence.

Avant de prendre une décision sur les négociations exclusives, le Trésor veut voir s'il y a d'autres acheteurs potentiels pour ITA et ce qu'ils pourraient proposer, a déclaré une source gouvernementale à Reuters.

Le ministre de l'économie Daniele Franco a officiellement lancé vendredi le processus de recherche d'un partenaire pour ITA, en précisant que le gouvernement conserverait initialement une participation minoritaire.

ITA, qui a été lancée le 15 octobre, a sa plate-forme à l'aéroport de Fiumicino à Rome et possède la majorité des droits de décollage et d'atterrissage à l'aéroport de Linate à Milan. Elle dispose de 52 avions, soit moins de la moitié de ceux d'Alitalia et seulement quatre consacrés au fret, et d'environ 2 300 employés contre près de 11 000 pour Alitalia en 2019.

Si l'opération se concrétise, MSC se retrouvera face à d'autres rivaux du transport de conteneurs, comme le danois Maersk, qui a racheté l'année dernière la société de fret aérien Senator International pour renforcer son activité de fret aérien.

La compagnie française CMA CGM, numéro 3 mondial du transport par conteneurs, a lancé sa propre activité de fret aérien l'année dernière.

Contrairement à feu Onassis, qui était l'un des hommes les plus célèbres du monde, Aponte, qui n'aime pas les médias, opère de manière discrète.

Dans un mouvement inattendu en 2019, MSC a embauché Soren Toft de Maersk, qui a officiellement commencé en tant que directeur général de MSC en décembre 2020 pour travailler aux côtés d'Aponte senior et de son fils Diego Aponte, qui est le président du groupe.

"Ils ont réalisé qu'ils voulaient continuer à se développer et à croître et qu'ils avaient besoin d'apporter des talents extérieurs", a déclaré une source maritime.

"En même temps, tout s'arrête et se termine avec la famille".

L'offre d'ITA n'est pas la première fois que Gianluigi Aponte s'en prend à la compagnie aérienne nationale italienne.

En 2008, il faisait partie d'un consortium privé qui espérait racheter Alitalia, mais il a abandonné le projet quelques mois plus tard, notamment en raison de l'absence d'une stratégie industrielle claire.

D'autres personnes liées au transport maritime se sont également lancées dans les compagnies aériennes. Stelios Haji-Ioannou, qui vient d'une famille d'armateurs, a fondé la compagnie aérienne à bas prix easyJet en 1995.

En revanche, le transporteur de conteneurs allemand Hapag Lloyd a choisi de ne pas se lancer dans le fret aérien.

"Nous ne sommes certainement pas des experts en la matière et nombre de nos clients soumissionneront séparément pour leur fret aérien et maritime", a déclaré Rolf Habben Jansen, directeur général de Hapag, lors d'une conférence de presse virtuelle le 7 février.

"Je ne dis pas que leur stratégie (les autres lignes de conteneurs) n'est pas valable, nous avons choisi de ne pas aller dans ce sens."

(1 $ = 0,8782 euros)