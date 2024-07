Air France-KLM : Un soutien à mettre à profit

ACHAT En cours Cours d'entrée Objectif Stop Potentiel 8,35 € 9,3 € 7,9 € +11,43 % Le support des 8.1 EUR actuellement testé devrait permettre au titre Air France-KLM de retrouver le chemin de la hausse. Synthèse

● Le score ESG Refinitiv de la société, basé sur un classement de la société relatif à son secteur d'activité, ressort particulièrement bon.

Points forts

● L'entreprise fait partie des plus attractives du marché en termes de valorisation basée sur les multiples de résultat. ● Le titre est valorisé sur 2024 à 0.26 fois son chiffre d'affaires, soit des niveaux de valorisation très intéressants comparativement aux autres sociétés de la cote. ● L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent. ● Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Points faibles

● La croissance actuellement anticipée du Bénéfice Net par Action (BNA) de la société pour les prochains exercices est un point faible notable. ● La profitabilité du groupe est relativement peu élevée et constitue un point faible. ● Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices. ● Au cours des derniers mois, les anticipations de bénéfices ont été revues à la baisse, par l'ensemble des analystes qui suivent la société. ● Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la baisse. ● Au cours des douzes derniers mois le consensus des analystes a été fortement revu à la baisse. ● Les objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus diffèrent de manière importante. Cela traduit des appréciations différentes et/ou une difficulté à évaluer la société. Partager © - 2024

Le présent contenu constitue une recommandation d'investissement à caractère général, élaborée conformément aux dispositions visant à prévenir les abus de marché par la société Surperformance, éditrice de Zonebourse.com. Plus particulièrement, cette recommandation est fondée sur des éléments factuels et exprime une opinion sincère, complète et équilibrée. Elle s'appuie sur des données internes ou externes, considérées comme fiables à la date de leur diffusion. Nonobstant, ces informations, et la présente recommandation en découlant, sont susceptibles de contenir des inexactitudes, erreurs ou omissions, dont Surperformance ne saurait être tenue responsable.

Cette recommandation, qui ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, n'est pas forcément adaptée à tous les profils d'investisseur. Le lecteur reconnait et accepte que tout investissement dans un instrument financier comporte des risques, dont il assume l'entière responsabilité, sans recours contre Surperformance.

Surperformance s'engage à divulguer tout conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité de ses recommandations.