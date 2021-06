Air France-KLM vise un modèle 'low cost' pour son réseau domestique -DG

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Air France-KLM veut aboutir à un modèle "low cost" pour les liaisons domestiques et de point à point en Europe, a affirmé le directeur général du groupe, Ben Smith, lundi.

"En Europe, sur les court et moyen-courriers, le modèle de service standard n'est pas compétitif", a déclaré le dirigeant lors d'une table ronde du Paris Air Forum. "Nous négocions avec nos différents partenaires sociaux pour mettre en place quelque chose de beaucoup plus compétitif, et cet outil est Transavia", a-t-il ajouté.

Ben Smith avait déclaré le mois dernier vouloir doubler voire tripler la flotte de Transavia en France, afin d'accompagner la croissance de la compagnie à bas coûts sur le réseau domestique et les vols moyen-courrier en Europe.

Un accord conclu avec le principal syndicat de pilotes d'Air France l'année dernière a également transféré à Transavia certains vols intérieurs d'Air France et de sa compagnie régionale Hop!.

"A moyen et long terme, nous allons faire évoluer nos activités domestiques d'un modèle de service standard vers un modèle à bas coût", a affirmé Ben Smith lundi, ajoutant que la crise sanitaire avait permis une accélération de ces transformations.

June 21, 2021 07:11 ET (11:11 GMT)