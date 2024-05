Le groupe Air Industries est un fabricant de composants et d'assemblages de précision pour les grands maîtres d'œuvre de l'aérospatiale et de la défense. Ses produits comprennent des trains d'atterrissage, des commandes de vol, des supports de moteur et des composants pour les moteurs d'avion, les turbines terrestres et d'autres machines complexes. Les utilisateurs finaux de la plupart de ses produits sont le gouvernement américain, les gouvernements internationaux et les compagnies aériennes mondiales. Qu'il s'agisse d'un petit composant individuel ou d'un assemblage complet, ses produits sont utilisés dans des opérations critiques qui sont essentielles pour la sécurité du personnel militaire et des civils. Ses plates-formes et programmes comprennent le F-18 Hornet, le E-2D Hawkeye, l'hélicoptère UH-60 Black Hawk, le moteur Pratt & Whitney Geared Turbo-Fan, l'hélicoptère CH-53 (y compris la variante CH53K), le F-35 Lightning II (le Joint Strike Fighter), et le F-15 Eagle Tactical Fighter. Ses filiales comprennent Air Industries Machining (AIM), Nassau Tool Works (NTW) et Sterling Engineering Company (STE).

Secteur Industrie aérospatiale et de défense