Le groupe Air Industries est une société holding qui compte trois filiales : Air Industries Machining Corp. (AIM), Nassau Tool Works, Inc. (NTW) et Sterling Engineering Company (SEC). La société fabrique des composants aérospatiaux principalement pour l'industrie de l'aérospatiale et de la défense. Ses sociétés AIM et NTW fabriquent des pièces structurelles et des assemblages axés sur la sécurité des vols, notamment des trains d'atterrissage, des dispositifs d'arrêt, des supports de moteur, des commandes de vol, des quadrants de commande des gaz et d'autres composants. SEC fabrique des composants et fournit des services pour les réacteurs d'avions et les turbines de puissance au sol. AIM et NTW proposent leurs produits à une gamme d'avions militaires et commerciaux, notamment le Sikorsky UH-60 Blackhawk, le Lockheed Martin F-35 Joint Strike Fighter et le Northrop Grumman E2D Hawkeye, entre autres. Elle fabrique également un composant essentiel du moteur Pratt & Whitney Geared TurboFan utilisé sur les avions de ligne. SEC fabrique des produits utilisés dans les moteurs à réaction des avions militaires et commerciaux.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense