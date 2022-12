Air Liquide : JPMorgan abaisse son opinion

JPMorgan est passé mercredi d'une recommandation 'surpondérer' à une opinion 'neutre' sur Air Liquide, avec un objectif de cours inchangé de 146 euros.Dans une note sectorielle consacrée à la chimie, l'analyste estime que la valeur présente un potentiel de hausse limité aux cours actuels.Dans leur note, l'intermédiaire salue néanmoins un dossier 'structurellement séduisant', avec une croissance organique appelée à s'accélérer sous l'effet de la décarbonation de l'économie.JPMorgan s'attend ainsi à ce que le producteur de gaz industriels génère une croissance moyenne annuelle comprise entre 5% à 10% à moyen et long terme, c'est-à-dire au-dessus de la croissance de son secteur.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.