Air Liquide : Jefferies rehausse son objectif de cours

Jefferies réitère sa recommandation 'achat' sur Air Liquide avec un objectif de cours rehaussé de 162 à 181 euros, dans l'attente de la journée investisseurs que doit tenir le fournisseur de gaz industriels le 22 mars prochain.



Le broker souligne qu'il s'agira de la première occasion pour le nouveau directeur général François Jackow (mais travaillant chez Air Liquide depuis 29 ans), de présenter la stratégie du groupe aux marchés de capitaux.



'Alors que nous ne nous attendons pas à des changements de stratégie en activité grossiste, la définition d'objectifs de bénéfices/rendements à moyen terme devrait également entraîner des questions concernant l'allocation du capital', estime-t-il.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.