Air Liquide : Linde reste à 'achat'

Liberum maintient son conseil 'achat' sur Air Liquide et son objectif de cours de 150 euros, estimant que s'il ne bénéficie pas de synergies d'intégration et de rachats d'actions comme Linde, il devrait générer une bonne croissance des résultats en 2021-23.



'Dans les conditions difficiles de 2020, Air Liquide s'est montré extrêmement résilient, mais dans les prochaines années, nous pensons qu'il démontrera également qu'il dispose d'un solide potentiel de croissance organique', juge le broker.



Selon lui, 'la croissance devrait être tirée par un fort carnet de commandes de ventes de gaz, une reprise des volumes marchands et plus tard dans la période, une contribution croissante de la reprise du site de Sasol'.



