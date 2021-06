Air Liquide : J.P. Morgan relève sa recommandation

J.P. Morgan a relevé lundi sa recommandation sur le titre Air Liquide à 'surpondérer' contre 'neutre' jusqu'à présent avec un objectif de cours rehaussé de 134 à 170 euros.



'Nous pensons que le groupe est sur le point de connaître un point d'inflexion au niveau de sa croissance qui pourrait durer plusieurs années', explique l'intermédiaire financier.



'Ceci, conjugué à une décote de valorisation historique par rapport à ses comparables américains, ainsi que d'autres valeurs de haute qualité et moins cycliques dans la chimie en Europe - ce qui n'est pas mérité de notre point de vue - constitue un bon point d'entrée', estime-t-il.



