Air Liquide : Liberum reste à 'achat'

Liberum réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 150 euros sur Air Liquide, au lendemain de la présentation de nouveaux objectifs de développement durable, sujet sur lequel il juge les inquiétudes infondées.



'Il peut y avoir une certaine inquiétude quant aux prévisions d'Air Liquide concernant les revenus futurs de l'hydrogène, les investissements dans les électrolyseurs et l'intensité en capital', reconnait le broker.



Liberum pense néanmoins que 'cela repose sur des malentendus sur la taille du marché de l'hydrogène externalisé aujourd'hui, la distinction entre les investissements dans des friches industrielles et des terrains vierges'.



