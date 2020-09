AIR LIQUIDE : contrat de long terme avec Eastman Chemical

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv AIR LIQUIDE 2.16% 142.15 10.26% EASTMAN CHEMICAL COMPANY 1.58% 77.83 -7.76%

0

Air Liquide a annoncé la signature d’un accord de long terme avec Eastman Chemical Company portant sur la fourniture de volumes supplémentaires d’oxygène, azote et gaz de synthèse (syngas) pour accompagner la croissance d'Eastman et sa production à Longview, au Texas. Le spécialiste de la production de gaz industriels et médicaux précise qu'il investira plus de 160 millions de dollars américains pour moderniser ses actifs existants sur le site et y construire une nouvelle unité de séparation des gaz de l'air (ASU) ainsi qu’une unité d'oxydation partielle (POX).Air Liquide souligne que grâce à cet accord et aux capacités de production supplémentaires de la nouvelle ASU et de la POX, il fournira à Eastman de l'oxygène et de l'azote gazeux, ainsi que du syngas.Il ajoute que la nouvelle ASU et la POX seront intégrées aux installations existantes et devraient être opérationnelles fin 2021.