AIR LIQUIDE : hausse des résultats 2020 et du dividende

Le résultat net part du groupe d'Air Liquide s’établit à 2,435 milliards d’euros en 2020, en hausse de 8,6% en croissance publiée et de 11,2% hors change. Le résultat net récurrent part du groupe atteint 2,341 milliards d’euros, en hausse de 1,5 % et de 4,4% hors change. Le résultat opérationnel courant (ROC) atteint 3,79 milliards, stable en croissance publiée (- 0,1%) mais en hausse comparable de 3,6%. La marge opérationnelle s'établit à 18,5%, en amélioration de 120 points de base et de 80 points de base hors effet énergie.



La poursuite des programmes d'efficacités et le plan exceptionnel d'ajustement des coûts lancé par le groupe en réponse à la crise de la Covid-19 contribuent fortement à l'amélioration de la performance malgré la baisse d'activité. La contribution du plan exceptionnel d'ajustement des coûts est estimée à environ + 20 points de base sur les + 80 points de base d'amélioration de la marge.



Le chiffre d'affaires du groupe s'établit à 20,485 milliards, quasiment stable en données comparables à - 1,3 %, dans un contexte de crise sanitaire et économique mondiale.



En 2021, dans un contexte de mesures de confinement locales limitées au premier semestre et d'une reprise au second semestre, Air Liquide est confiant dans sa capacité à augmenter à nouveau sa marge opérationnelle et à réaliser une croissance du résultat net récurrent, à change constant.



Air Liquide va verser un dividende de 2,75 euros par action, en hausse de 1,9%. Le montant distribué est estimé à 1,337 milliard d'euros en tenant compte des mouvements de rachats et d'annulations d'actions, soit un taux de distribution de 55 % du résultat net publié.



Le détachement du coupon est fixé au 17 mai 2021 et la mise en paiement interviendra à compter du 19 mai 2021. En outre, le conseil d'administration a décidé une nouvelle attribution d'une action gratuite pour 10 actions détenues. Cette attribution est envisagée pour juin 2022.