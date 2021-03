AIR LIQUIDE : investira jusqu'à 86 millions d'euros au Kazakhstan

Air Liquide se renforce au Kazakhstan à travers sa filiale à 75 % Air Liquide Munay Tech Gases (ALMTG). Cette co-entreprise investira jusqu'à 86 millions d'euros pour acquérir des unités de production d'hydrogène et d'azote auprès de la raffinerie de Atyraou, détenue majoritairement par KazMunayGas et pour les moderniser.



Dans le cadre d'un nouveau contrat de long terme, ALMTG exploitera ces actifs pour fournir des gaz industriels à la raffinerie d'Atyraou. Jusqu'à 200 millions Nm3 d'hydrogène et jusqu'à 50 millions Nm3 d'azote seront produits annuellement sur le site pour différents procédés de production, parmi lesquels la désulfuration de carburants.